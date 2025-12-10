初売り待つより“こっち”かも！【ユニクロ】40・50代が狙いたい♡「値下げアウター」

冬の装いに欠かせないアウターが、なんと【ユニクロ】では早くもお値下げ中。軽さと暖かさにこだわったブルゾン、洗練された装いを期待できるロングコートなど、40・50代がおしゃれに着こなせそうなアウターが年明けの初売りを待たずしてお得な価格になっています。リーズナブルにアウターを新調して、この冬のレパートリーを増やしてみて。

ボリューム感が可愛いあったかジャケット

【ユニクロ】「パフテックショートブルゾン」\5,990（税込・セール価格）

丸みを帯びたふっくらシルエットが可愛い、ショート丈のブルゾン。フライトジャケットをベースにデザインされたという一着で、大人カジュアルな着こなしが作れそうです。「最新繊維テクノロジーの軽くて暖かい高機能中綿を使用」（公式HPより）したパフテック、「雨風の侵入も防げるストームフラップ仕様の腰ポケット」など、防寒性にも期待。ベージュ、ブラック、オリーブといったアースカラー中心の色展開です。

こなれ感ある高見えブルゾン

【ユニクロ】「コーティングオーバーサイズブルゾン」\5,990（税込・セール価格）

ソフトでマットな見た目のレザー調素材を使ったブルゾン。高見えする素材感で、きれいめにもカジュアルにも着こなせそうです。ゆったりとしたオーバーサイズなので、ニットセーターやスウェットトップスに羽織っても着ぶくれしにくそう。「裾のストッパーでコクーンシルエットに調整できる」（公式HPより）ので、気分や合わせるアイテムによって着方を変えられ、こなれ感が出せるのもうれしいポイントです。

風にも小雨にも強い機能的コート

【ユニクロ】「ウィンドプルーフ2WAYコート」\6,990（税込・セール価格）

マットな質感の生地を使った、幅広いコーディネートに合わせやすそうなコート。「防風性があり、小雨程度の水をはじく耐久撥水加工を施された表地」（公式HPより）を使用しているので、風が強い日や急な小雨にも頼もしい存在になる予感。内側についた長袖のライナーは取り外し可能なので、長いシーズン使用できそうです。

すっきり着こなせる大人なロングコート

【ユニクロ】「ダブルロングコート」\7,990（税込・セール価格）

ダブルブレストとIラインシルエット、かっちりめの肩のラインで大人っぽく着られそうなロングコート。「左右どちらにもボタンホールが開いているので、ジェンダーレスで着られる」（公式HPより）一着です。前のボタンは開けても閉じてもすっきり着られそう。スタイリッシュな雰囲気なので通勤にもオフにも重宝する予感。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W