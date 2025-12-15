『須田亜香里カレンダー 2026.1‐2026.12』（講談社）が2025年12月17日（水）に発売される。

【写真】『須田亜香里カレンダー 2026.1‐2026.12』表紙カット

2009年にSKE48第3期生としてメンバーに加入し、握手会ではその神対応ぶりから「握手会の女王」と称された須田亜香里。今回のロケ地に選んだのはベトナム。美しい海や自然が広がるリゾート地・ダナンと、ノスタルジックな古都の面影を残す観光都市・ホイアンで撮影は実施された。

本作の表紙を飾るのは、異国のゆったりとした空気に包まれて、柔らかな笑顔を浮かべている須田亜香里のリラックス感溢れる一枚。あたたかい日差しを浴びながら撮影されたカバーカットとなっている。

チャーミングな水着姿や自然体な部屋着姿、そして須田本人がアイデアを出してくれた数々の衣装など、普段は見ることのできないさまざまな姿を収録した本作。カレンダーの発売を記念して発売記念イベントも開催決定。2025年12月20日に東京・六本木 蔦屋書店、2025年12月27日に名古屋・星野書店 近鉄パッセ店、2026年1月10日に大阪・梅田 蔦屋書店にて開催予定だ。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）