ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は９２ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式15日（NY時間12:08）（日本時間02:08）
ダウ平均 48366.01（-92.04 -0.19%）
ナスダック 23106.06（-89.11 -0.38%）
CME日経平均先物 50265（大証終比：+25 +0.05%）
欧州株式15日終値
英FT100 9751.31（+102.28 +1.06%）
独DAX 24229.91（+43.42 +0.18%）
仏CAC40 8124.88（+56.26 +0.70%）
米国債利回り
2年債 3.512（-0.010）
10年債 4.182（-0.002）
30年債 4.847（+0.002）
期待インフレ率 2.260（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.853（-0.004）
英 国 4.496（-0.021）
カナダ 3.412（-0.029）
豪 州 4.726（-0.001）
日 本 1.951（+0.005）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.59（-0.85 -1.48%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4327.20（-1.10 -0.03%）
ビットコイン（ドル）
86249.00（-2215.38 -2.50%）
（円建・参考値）
1339万7057円（-344115 -2.50%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
