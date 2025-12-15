NY株式15日（NY時間12:08）（日本時間02:08）
ダウ平均　　　48366.01（-92.04　-0.19%）
ナスダック　　　23106.06（-89.11　-0.38%）
CME日経平均先物　50265（大証終比：+25　+0.05%）

欧州株式15日終値
英FT100　 9751.31（+102.28　+1.06%）
独DAX　 24229.91（+43.42　+0.18%）
仏CAC40　 8124.88（+56.26　+0.70%）

米国債利回り
2年債　 　3.512（-0.010）
10年債　 　4.182（-0.002）
30年債　 　4.847（+0.002）
期待インフレ率　 　2.260（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.853（-0.004）
英　国　　4.496（-0.021）
カナダ　　3.412（-0.029）
豪　州　　4.726（-0.001）
日　本　　1.951（+0.005）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.59（-0.85　-1.48%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4327.20（-1.10　-0.03%）

ビットコイン（ドル）
86249.00（-2215.38　-2.50%）
（円建・参考値）
1339万7057円（-344115　-2.50%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ