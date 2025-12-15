ソフトバンクオンラインショップにてメーカー版を販売する「SoftBank Free Style」が11月28日より提供！まずXiaomi 15T・15T Proが販売
|ソフトバンクオンラインショップにてSIMフリースマホなどが購入できる「SoftBank Free Style」がスタート！
ソフトバンクは28日、同社が提供する携帯電話サービス「SoftBank」の公式Webストア「ソフトバンクオンラインショップ」においてオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）を取り扱う「SoftBank Free Style（ソフトバンク・フリー・スタイル）」（ https://www.softbank.jp/online-shop/special/products/lineup/freestyle/ ）を2025年11月28日（金）より提供するとお知らせしています。
また提供開始を記念して「SoftBank Free Style 購入特典 PayPayキャンペーン」（ https://www.softbank.jp/online-shop/special/products/features/freestyle/ ）を終了時期未定で実施しており、SoftBank Free StyleにてXiaomi 15Tを購入すると5,000円相当、Xiaomi 15T Proを購入すると15,000円相当の「PayPayポイント」がプレゼントされています。なお、SoftBank Free Styleにおける価格（金額はすべて税込）はXiaomi 15T Proが109,872円、Xiaomi 15Tが64,800円で、販売されている本体色はXiaomi 15T Proがモカゴールド、Xiaomi 15Tがローズゴールドの各1色のみとなっています。
SoftBank Free StyleはいわゆるSIMフリーモデルのスマホなどを取り扱い、購入はソフトバンクの回線を持っていない場合は一括払いのみですが、持っている場合には分割払い（48回）でも購入可能です。また他で購入するメーカー版と同様にSoftBank関連のアプリはプリインストールされておらず、通常のSoftBankスマホにプリインストールされるアプリは別途ダウンロードする必要があります。また初期不良による交換や修理対応の問い合わせ先についてもメーカー版と同じく各メーカーとなるとのこと。
キャンペーンは適用条件が対象期間内にソフトバンクオンラインショップにてSoftBank Free Styleの対象機種を購入し、その購入商品をキャンセル・返品していないこととなっており、キャンペーンの応募（申込）は不要で、特典付与時期は購入の翌々月となっており、特典受取方法はソフトバンクオンラインショップにて購入時に設定したメールアドレス宛にPayPayポイントを送付するということです。なお、PayPayポイントは出金・譲渡不可ですが、PayPayやPayPayカード公式ストアで利用可能です。
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・ソフトバンクオンラインショップ 関連記事一覧 - S-MAX
・SIMフリースマホなどが購入できる「SoftBank Free Style」をソフトバンクオンラインショップで提供開始〜第一弾として「Xiaomi 15T」「Xiaomi 15T Pro」を販売〜 | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
・SoftBank Free Style SIMフリースマートフォン | オンラインショップ | ソフトバンク