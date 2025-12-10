その後、ドル円は１５５．３０円付近に下げ渋る動きが出ている。本日は円高が優勢となり、ドル円は一時１５４円台に再び下落。市場は引き続き、今週の日銀決定会合での利上げ期待を急速に高めており、円買いに繋がっている模様。



ただ、１５５円を割り込むと押し目買いも出るようだ。来年はドル安との見方も多いようだが、円安期待も根強い。日米の金利差はさらなる縮小が想定されるものの、それでも他の主要国と比較すれば金利差はあり、もうしばらく円キャリー取引が続くと見ているのかもしれない。



今週は１６日（火）に米雇用統計、１８日（木）に消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表が予定されている。ともに１１月分。１０月分の米雇用統計についても一部公表される予定。一部からは、明日の米雇用統計はＦＲＢの来年の追加利下げを示唆する可能性が高いとの見方も出ていた。



USD/JPY 155.29 EUR/JPY 182.54

GBP/JPY 207.74 AUD/JPY 103.13



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

