ドルは下落の可能性 米雇用統計とＥＣＢおよび日銀の決定で＝ＮＹ為替

米大手証券のストラテジストは、今週の米雇用統計とＥＣＢ理事会および日銀の決定を受けて、金利差がドルに不利に動けば、ドルは新たな安値を試す可能性があると述べている。



明日発表の米雇用統計で非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）が弱い内容となる可能性があり、ＦＲＢは少なくとも来年第１四半期にもう１回の利下げへの期待が高まる可能性があると指摘している。



ＥＣＢは据え置きが確実視されているが、次の行動が利上げになる可能性に触れる一方、日銀は利上げを実施し、追加利上げを示唆する可能性があるという。



全体的に、米国とその他の世界との金利差の収れんは、ドル安を促進する上で引き続き重要な役割を果たすという。



USD/JPY 155.27 EUR/USD 1.1759 GBP/USD 1.3381



