¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÛÀ±ÆàÈþ¼Ó´õ¡¡µÕÅ¾£Ç£Ð½Ð¾ì¤Î»³¸ý¹äÁª¼ê¤ÈÀª¤¤¤¢¤ë¼ã¼ê¡¦Ëö±ÊÏÂÌéÁª¼ê¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢À±ÆàÈþ¼Ó´õ¤Ç¤¹¡£¤¤¤è¤¤¤è¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥ì¡¼¥¹¤È°ã¤¤¥È¥é¥¤¥¢¥ë£±£ó£ô¤¬£²Áö¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë£²£î£ä¤¬£³Áö¤Ç¤ÎÆÀÅÀÎ¨¤ÇÁè¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¡¼¥¹¤ÎÆ»Ãæ¤â·ã¤·¤¯¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÆ»Ãæ£±²ó¤Î¥ß¥¹¤ÇÃå½ç¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë£²£î£ä¤ä¥°¥é¥ó¥×¥êÍ¥¾¡Àï¤ÎÆ»¤¬Àä¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë»ä¤âËè¥ì¡¼¥¹¡¢Ìµ°Õ¼±¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÇÅçÀ¿Áª¼ê¤¬½é¤á¤Æ²«¶â¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡¢¤¢¤Î½Ö´Ö¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°£±Ç¯¡£Á°²óÇÆ¼ÔÉÔºß¤Îº£Ç¯¤Ï¤É¤ÎÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁáÂ®¡¢º£Âç²ñ¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ë£±£ó£ô¤ÎÁª¼ê¤«¤é¤Ï¹Åç»ÙÉô¤Î»³¸ý¹äÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¡²¬¥Á¥ã¥ó¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç£²¥³¡¼¥¹¤«¤é±Ô¤¤º¹¤·¤ò·è¤á¡¢£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î£Ó£ÇÍ¥¾¡¡ª¡¡£Ó£ÇÍ¥¾¡Àï£²Ãå¤ò£³²ó¼è¤ëÇ¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Í¥¾¡¤Þ¤Ç¤ÏÆÏ¤«¤º¡£¤¢¤È°ìÊâ¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÍ¥¾¡¤Ï»ä¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡µÕÅ¾¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»³¸ýÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¶á¶·¤Î¥°¥é¥ó¥×¥êÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢£²£°£²£²Ç¯¤ÎÂçÂ¼Âç²ñ¤Ç¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ë£²£î£ä½éÀï¤Ç£Æ¡££²£°£²£³Ç¯¤Î½»Ç·¹¾Âç²ñ¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ë£±£ó£ô½éÀï¤ÇÅ¾Ê¤¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¡Ä¡£
¡¡ÆÃ¤Ë£²£°£²£²Ç¯¤Ï£Ó£ÇÍ¥½Ð£´²ó¤ÈµÇ°Í¥¾¡¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°£²°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Û¤É¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥é¥ó¥×¥êÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½éÀï¤Î£Æ¤Ï¤È¤Æ¤â¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï£·°Ì¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ë£±£ó£ô¤Ï£±¹æÄú¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£½éÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ê¤Þ¤º¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ë£²£î£ä¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡©¡¡»³¸ýÁª¼ê¤Î¡Ö¿¿·õ¾¡Éé¡×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥ë£²£î£ä¤ÎÁª¼ê¤«¤é¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê½é½Ð¾ì¡ª¡¡º´²ì»ÙÉô¤ÎËö±ÊÏÂÌéÁª¼ê¤Ç¤¹¡£Á°Àá¤È¤³¤Ê¤á£·£²¼þÇ¯¤Ç¤Ï¸þ¤«¤¤É÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¯¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç£´¥³¡¼¥¹¥«¥É¤Þ¤¯¤ê¤ò·è¤áÍ¥¾¡¡££±£°·î¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç£Ó£Ç½éÍ¥¾¡¤«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¤â½àÍ¥¤ÇÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Í½Áª¤Ï£³°ÌÄÌ²á¡£ËÜÅö¤ËÀª¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¶á¶·¤Î£Ó£Ç¤Ç¤Î³èÌö¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤âÂçË½¤ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥ë£²£î£ä½éÀï¤Ï£³¹æÄú¤Ç¤Î½ÐÁö¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒËö±ÊÁª¼ê¤Î½é¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤ÎÁö¤ê¤ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£