『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』（カンテレ・フジテレビ系）第10話が12月15日に放送された。

前話で真琴（中村ゆり）に思いを伝えた樹（草磲剛）。陸（永瀬矢紘）を連れて、思い出の公園で過ごしていると、そこに利人（要潤）が姿を見せる。御厨ホールディングスでは、剛太郎（村上弘明）が彩芽（月城かなと）を次期社長に指名。失意の利人に追い討ちをかけるように、利人は別居中の真琴が樹といる現場を目にした。

憔悴しきって生気のない利人は、樹に弱音を吐く。陸を見ながら「息子がほしかった」とこぼす利人。御厨家を背負う責任を誰よりも感じていた利人は、「巻き込みたくなかったのかもしれない」と子どもを作らなかった理由を振り返りながら、真琴と離婚を考えていないと告げる。樹も法的措置に対して譲らない構えを見せた。

樹と利人は真琴をめぐって火花を散らす中だが、そこには家族を思い、大切な人を守る共通の姿勢があり、立場が違えば二人はわかりあえたのにと思わずにいられない。自分に正直な樹と利人に対して、自我が揺れ動いて板挟みの状態にあるのが彩芽だ。

新社長の彩芽には課題が山積している。過労死自殺した社員の遺族による集団訴訟がささやかれるなか、東京エンドメモリーに引き抜かれた海斗（塩野瑛久）が過重労働で倒れると、病室に足を運び、事態の鎮静化に動いた。しかし、タイミング悪く、居合わせた樹とゆずは（八木莉可子）に示談金の受け取りを拒否されてしまう。

御厨ホールディングスは、企業イメージ回復のため、社長就任パーティーを開催し、アンバサダーの真琴にPRを依頼することを決定。彩芽は真琴を訪ねるが、真琴はその申し出を断る。ひそかに真琴を思い続けてきた彩芽にとって、親友の手痛い一撃だった。

彩芽にしてみれば、文字通り汚れ仕事を引き受けている。それなのに、穏便に済ませようとした手は振り払われ、自身の思いは受け入れてもらえない。そもそも、言われたままに尻ぬぐいをしてきたのも、家族のためではなかったか。何一つ報われない居場所のなさが、彩芽を予想外の行動に駆り立てた。

元宝塚歌劇団月組トップスターの月城かなとは、複雑な人物造形をメリハリの効いた芝居で具現化している。日曜劇場『キャスター』（TBS系）で報道番組サブキャスターを演じた際にも、緊張感をたたえた表向きの顔と、自身の幸福をつかもうとする等身大の姿の両面を切り替えていたのが印象的だった。そんな月城の役作りは、愛憎渦巻く今作の心理劇に一役買っている。

御厨ホールディングスに対する集団訴訟は、原告団が結成され、対世間的にも本格的に動き出した。その矢先に樹と真琴のスキャンダルが報じられ……。

ドラマの中で、文哉（米田惠亮）の死から10年が経ったことに言及しながら、ジャーナリストの波多野（古川雄大）が「私がもっと早く社会問題化していれば」と悔いる場面があった。訴訟提起にはタイムリミットがあり、機を逸すれば真実は闇に葬られてしまう。一方で、動き出せば変化も生まれる。静音（国仲涼子）が証拠のパソコンを提出し、陽翔（山時聡真）のように若者も立ち上がる。

こはる（風吹ジュン）の生前整理やゆずはの家庭環境は個人の次元の問題で、御厨ホールディングスの集団訴訟は社会的なイシューと分類できる。両者が同じ平面で交わっているのが今作の特徴といえる。そのことが視聴者にとって視界の効きづらさを招いている側面は否めない。しかし、よく見ると、ミクロとマクロの違いはあっても、言葉を発しない死者の思いを伝える点で、どちらも広義の“遺品整理”としてとらえることができる。死を見つめる視点は一貫している。

（文＝石河コウヘイ）