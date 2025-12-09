女性アイドルグループ「＃Ｍｏｏｏｖｅ！（ムーブ）」が、チュートリアル・徳井義実、桃月なしこがダブル主演するテレビ大阪「令和に官能小説作ってます」（来年１月７日スタート、水曜・深夜０時）のオープニングテーマ「アンチバキューマー」を担当する。

同グループは２３年５月に「いつかこの世界を１ｍｍ ムーブさせちゃうんだから。」をコンセプトに結成。昨年、「ＴＯＫＹＯ ＩＤＯＬ ＦＥＳＴＩＶＡＬ（ＴＩＦ）」のメインステージに出演し、今年は７月に初めてＣＤをリリースした。

姫野ひなのは「ドラマのオープニングテーマという大役に、『＃Ｍｏｏｏｖｅ！』を選んでいただけたことに感謝の気持ちでいっぱいです。事務所の大先輩であり、主演を務められる桃月なしこさんには、目いっぱいの“大大大感謝”です」とコメント。「あまりにも夢みたいな発表で、今でも思い出すだけでニヤニヤが止まりません（笑）。お家に帰ってからも、母と妹に『ドラマの主題歌だよ。すごくない。どういうこと』って、早口で報告していました（笑）」と喜びを隠しきれない様子。新曲について「すごく楽しみですし、今からワクワクしています」と語った。