ピーアップ、5.3インチコンパクトスマホ「Mode1 Pocket」を発表！メーカー版「MD-07P」が11月11日発売。価格は3万5200円から
|新コンパクトスマホ「Mode1 Pocket MD-07P」が登場！
携帯電話ショップ「テルル」やキャリアショップの運営などを行っているピーアップ（P-UP）の関連会社のP-UP World（ピーアップワールド）は31日、同社が展開する「Mode1」ブランドにおける新商品として4G対応コンパクトスマートフォン（スマホ）「Mode1 Pocket（モードワン・ポケット）」（型番：MD-07P）を発表しています。2025年11月11日（火）より順次発売され、販路はテルル各店および量販店、ECサイト、仮想移動体通信事業者（MVNO）などとのこと。
ピーアップでは日本のオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）としてMode1シリーズを2015年より展開しており、初代「Mode1（型番：MD-01P）」やレーシングマシンをイメージしたデザインの「Mode1 RS（型番：MD-03P）」や「Mode1 RR（型番：MD-04P）」、超縦長の小型5インチサイズ「Mode1 GRIP（型番：MD-05P）」、そしてガラホとして「Mode1 RETRO（型番：MD-02P）」と「Mode1 RETROII（型番：MD-06P）」というように定期的に新製品を投入しています。
そうした中で今回、新たにMode1シリーズのスマホとしては2021年に発売されたMode1 GRIP以来のコンパクトモデルとなるMode1 Pocket MD-07Pが投入されました。一方、Mode1 Pocketは目に見えて細長いボディーが特徴的だったMode1 GRIPとは異なり、一般的な画面の縦横比（アスペクト比）のスマホのままで本体サイズを縮小したかのような形状となっており、片手操作の可能なギリギリのサイズ感を保ちつつもクセのないデザインとなっています。
画面は上部中央にパンチホールを配置したアスペクト比9：19.5の約5.3インチHD+（720×1560ドット）TFT液晶ディスプレイが搭載され、最大120Hzリフレッシュレートによる滑らかで快適な映像を楽しめ、画面の周りの縁（ベゼル）が狭く、できるだけコンパクトなサイズ感に抑えられています。またパンチホール部分には約2500万画素CMOS／広角レンズ（F2.0）のフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応しています。また正面側には他にも通話用スピーカーや通知用ランプ、照度センサーがあります。
背面はMode1シリーズ伝統のカーボン柄が採用されており、ガラスパネル越しに角度によって美しく輝くカーボンの質感を楽しめ、本体カラーとしてSHIRO（白）とKURO（黒）の2色が用意されていますが、どちらもリアカメラ部分のバンプ周囲に加え、右側面にある指紋認証センサーを兼ねた電源キー自体や音量上下キーの周囲も赤く縁取らているのが目を引き、さらに側面のフレームも金色になっています。リアカメラは以下の構成で、ルーペのように細部を拡大して近接撮影可能となっています。
・約6400万画素CMOS／広角レンズ（F1.8）
・約200万画素CMOS／マクロレンズ（F2.0）
サイズは約132×63.4×10.8mm、質量は約152g。なお、サイズ感として一般的な350ml缶に近い縦横幅とともにほどよい厚みにしたことによって日本人の手にも馴染みやすく、片手での操作やポケットにもすっきり収まりやすいサイズに仕上げたということです。またバッテリー容量は2900mAhで、USB Type-C端子（USB 2.0）からの有線接続の充電に加え、Qi 2.0準拠したワイヤレス充電にも対応しています。
チップセット（SoC）はMediaTek製「Helio G99」（オクタコアCPU「2.2GHz Arm Cortex-A76コア×2および2.0GHz Arm Cortex-A55コア×6」、デュアルコアGPU「Arm Mali-G57 MP2」）で、5Gには対応しておらず、また日本国内の3G（W-CDMA方式）が2026年3月末に停波予定であることから新たに発売後のソフトウェア更新によって新機能「4G ONLYモード」に対応しており、これによって電池消費が減るだけでなく、3Gだけでなく2Gも使えなくなるため、偽基地局対策にもなるということです。
その他の仕様はWi-Fi 5に対応したIEEE802.11a／b／g／n／ac準拠の無線LANやBluetooth 5.2、NFC Type A／B、FMラジオ（ワイドFM対応）、位置情報取得（A-GNSS：GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSSなど）、FMラジオ（ワイドFM対応）、重力センサー、距離センサー、光センサー、磁気センサー、方位センサー、ジャイロスコープ、3.5mmイヤホンマイク端子、ストラップホール、microSDXCカードスロット（最大1TB）、モノラルスピーカー、マイク×2、防水（IPX5）、防塵（IP6X）、Android 15など。
SIMはnanoSIMカード（4FF）とeSIMのデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）をサポートしており、携帯電話ネットワークは対応周波数帯が以下の通り。同梱品はMode1 Pocket本体のほか、本体専用カバー（試供品）やUSB Type-A to Cケーブル（試供品）、画面保護フィルム、SIM取り出しピン、Mode1ステッカー、クイックマニュアルやユーザーマニュアルなどの紙類で、充電器は付属していません。なお、おサイフケータイ（FeliCa）や赤外線通信、ワンセグ、フルセグには非対応です。
5G NR: -
4G LTE: Band 1, 3, 5, 8, 11, 19, 21, 26, 28, 41
3G W-CDMA: Band I, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
|製品名
|Mode1 Pocket
|型番
|MD-07P
|サイズ
|約132.5×63.4×10.8mm
|質量
|約152g
|本体色
|SHIRO、KURO
|ディスプレイ
|約5.3インチHD+（720×1560ドット）
TFT液晶
|HDR表示
|ー
|チップセット（SoC）
|MediaTek Helio G99
|CPU
|オクタコア（2.2GHz Arm Cortex-A76コア×2および2.0GHz Arm Cortex-A55コア×6）
|GPU
|デュアルコア（Arm Mali-G57 MP2）
|内蔵メモリー（RAM）
|6GB、8GB
|内蔵ストレージ
|128GB、256GB
|外部ストレージ
|microSD／microSDHC／microSDXC（最大1TB）
|リアカメラ
|約6400万画素CMOS／広角カメラ（F1.8）＋約200万画素CMOS／マクロレンズ（F2.0）
|フロントカメラ
|約2500万画素CMOS／広角レンズ（F2.0）
|バッテリー容量
|2900mAh（取外不可）
|接続端子
|USB Type-C（USB 2.0）
|ワイヤレス充電
|○
|生体認証
|○（顔、指紋）
|防水／防塵／耐衝撃
|○（IPX5）／○（IP6X）／ー
|おサイフケータイ（FeliCa／NFC）
|ー／○
|ワンセグ／フルセグ／ラジオ
|ー／ー／○（FMラジオ）
|ハイレゾ音源
|ー
|テザリング同時接続数［Wi-Fi／USB／Bluetooth］
|10台／1台／4台
|無線LAN（Wi-Fi）
|IEEE802.11a／b／g／n／ac準拠（2.4、5GHz）
|Bluetooth
|Version 5.2
|最大通信速度（4G）［受信時／送信時］
|400Mbps／75Mbps
|VoLTE／VoLTE（HD+）
|○／○
|SIM
|nanoSIMカード×1＋eSIM（デュアルSIM）
|OS
|Android 15
|メーカー
|P-UP World
記事執筆：memn0ck
