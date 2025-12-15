ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は６９ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式15日（NY時間11:13）（日本時間01:13）
ダウ平均 48389.02（-69.03 -0.14%）
ナスダック 23114.56（-80.61 -0.35%）
CME日経平均先物 50250（大証終比：+10 +0.02%）
欧州株式15日GMT16:13
英FT100 9756.05（+107.02 +1.11%）
独DAX 24196.24（+9.75 +0.04%）
仏CAC40 8118.57（+49.95 +0.62%）
米国債利回り
2年債 3.499（-0.023）
10年債 4.163（-0.022）
30年債 4.829（-0.015）
期待インフレ率 2.263（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.844（-0.013）
英 国 4.490（-0.027）
カナダ 3.399（-0.042）
豪 州 4.726（-0.001）
日 本 1.951（+0.005）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.70（-0.74 -1.29%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4343.60（+15.30 +0.35%）
ビットコイン（ドル）
86925.88（-1538.50 -1.74%）
（円建・参考値）
1348万9158円（-238744 -1.74%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
