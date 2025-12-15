NY株式15日（NY時間11:13）（日本時間01:13）
ダウ平均　　　48389.02（-69.03　-0.14%）
ナスダック　　　23114.56（-80.61　-0.35%）
CME日経平均先物　50250（大証終比：+10　+0.02%）

欧州株式15日GMT16:13
英FT100　 9756.05（+107.02　+1.11%）
独DAX　 24196.24（+9.75　+0.04%）
仏CAC40　 8118.57（+49.95　+0.62%）

米国債利回り
2年債　 　3.499（-0.023）
10年債　 　4.163（-0.022）
30年債　 　4.829（-0.015）
期待インフレ率　 　2.263（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.844（-0.013）
英　国　　4.490（-0.027）
カナダ　　3.399（-0.042）
豪　州　　4.726（-0.001）
日　本　　1.951（+0.005）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.70（-0.74　-1.29%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4343.60（+15.30　+0.35%）

ビットコイン（ドル）
86925.88（-1538.50　-1.74%）
（円建・参考値）
1348万9158円（-238744　-1.74%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ