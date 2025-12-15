セイコー限定モデル登場。星空を纏うアストロンStarrySkyが美しい

漆黒の宇宙に瞬く星々を、そのまま腕元へ。セイコーアストロンNexterシリーズから、StarrySkyをテーマにした2026年限定モデルが登場します。先進テクノロジーと詩的なデザインが融合した本作は、日常に寄り添いながらも確かな存在感を放つ一本。未来へ進む意志を静かに後押しする、特別な時間が始まります。

星空を映すStarrySkyデザイン

本モデルは、星々が渦を巻き銀河を形成する壮大な情景をデザインソースに採用。

オールブラックのケースとブレスレットに、ダークターコイズを基調としたラメ入りダイヤルを組み合わせ、奥行きのある宇宙空間を表現しています。

新開発のスパイラルパターンが、星のエネルギーが広がる様子を繊細に描き出し、見る角度ごとに表情を変えます。

ロンジンが午年を祝福。芸術と時を刻む限定マスターコレクション

軽やかさと機能美を両立

SBXC187

SBXD039

ケースとブレスレットには、軽量で肌にやさしいチタン素材を採用。硬質コーティングにより傷がつきにくく、日常使いでも美しさをキープします。

GPSソーラーモデルSBXC187は330,000円、SBXD039は297,000円。ソーラー電波モデルSBXY105は176,000円、SBXY107は165,000円（税込）。

世界限定や国内限定という希少性も魅力です。

次世代リーダーに寄り添う一本

Nexterシリーズが掲げる「Solidity&Harmonic」は、強い意志と調和を備えた次世代のリーダー像。

本作は、若い星々が連なり銀河となる姿を、新時代を切り拓く人々に重ねています。スマートアジャスター機構や高精度ムーブメントなど、実用性と美しさを兼ね備えた設計も魅力です。

星とともに進む未来



星空を見上げるように、未来を想う時間を腕元に。セイコーアストロンStarrySky限定モデルは、静かな輝きで日常に寄り添いながら、挑戦する心を後押しします。

特別な瞬間も、何気ない日々も、ともに刻むパートナーとして選びたい一本♡自分への節目のご褒美や、大切な記念にもふさわしい存在です。ぜひチェックしてみてください。