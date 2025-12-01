¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¥é¥¹¥È5Ê¬¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¿ÈÈ¿Í¤ÎÀµÂÎ¡¡¼¡¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ø´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡ÈÍ¾Çò¡É¤â
¡¡Âô¸ýÌ÷»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë·î9¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐÎíÅÙ～¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº～¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬12·î15Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¶ÍÃ«°É»ÒÁíÍý¡ÊÈÄÃ«Í³²Æ¡Ë¤ÎÌ¼¡¦¥«¥Ê¡ÊÇòËÜºÌÆà¡Ë¤ÎÍ¶²ý»ö·ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ìÏ¢¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥Æ¥í¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¤¤ë¹õËë¤¬Ã¯¤«¡£ÊüÁ÷³«»ÏÁá¡¹¤Ë»ö·ï¤Î»Ø¼¨Ìò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿µ×»ü´´Æó¡ÊÃÓÆâËüºî¡Ë¤¬»³Æâ¡Ê²£»³Íµ¡Ë¤ËÊá¤¨¤é¤ì¡¢¹õËë¤È¤·¤ÆÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º´À¸¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤¬¹ñ²È¤«Ì¼¤«¡¢µæ¶Ë¤Î·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¶ÍÃ«ÁíÍý¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¹õËë¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£¥é¥¹¥È5Ê¬¡£»ö·ï¤Î¿¿ÈÈ¿Í¤È¤·¤Æ»Ñ¤ò¸½¤¹¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥«¥ÊËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤º¡¢Êì¤Ø¤ÎÈ¿È¯¿´¤È¼ä¤·¤µ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¥²ー¥à¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¥«¥Ê¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¹ñ¤ò¤â´íµ¡¤Ë´Ù¤ì¤ë¡È¥²ー¥à¥Þ¥¹¥¿ー¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶¸µ¤¤ÎÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ëÌ¼¤Î»Ñ¤Ë¡¢¶ÍÃ«ÁíÍý¤ÏØ³Á³¤È¤·¤ÆÉ¨¤«¤éÊø¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¶ÍÃ«ÁíÍý¤Ï¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¡£¥«¥Ê¤ÏÆóµÜÆàÈþ¡ÊÂô¸ýÌ÷»Ò¡Ë¤Ø¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢ÇØÃæ¤Ë½Æ¤òÅö¤Æ¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÂç¤¤Ê¥²ー¥à¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¤§¡×¤ÈÈÈ¹ÔÍýÍ³¤ò´ò¡¹¤È¤·¤ÆÌÀ¤«¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆóµÜ¤¬¼¨¤¹¤Î¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÀµµÁ¡£¤½¤ó¤ÊÆóµÜ¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¥«¥Ê¤Ï¡Ö¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¿Í¤À¤Í¡£¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡£²£ÃÇÊâÆ»¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤¤¤ë¥«¥Ê¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÆóµÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¥Ê¤Ï¤¢¤Ã¤«¤ó¤Ùー¤ò¤·¤¿¤Þ¤Þ¾Ã¤¨µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£DICT¤È¤·¤Æ¤ÏÈÈ¿Í¤ò¼è¤êÆ¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥Ê¤Ïº£¸å¤â¡È¥²ー¥à¡É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë¡¢¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤È¸À¤¨¤ëËëÀÚ¤ì¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Î¹õËë¤À¤Ã¤¿ÇòËÜºÌÆà¤Ï¡¢ÊüÁ÷Ä¾¸å¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò³«»Ï¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï²¿¤âÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÇòËÜ¤Ï¡¢¼ýÏ¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ä¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Ä¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉúÀþ¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¶Ã¤¯¤Î¤Ï¡¢ÇòËÜ¤Ï¼«¿È¤¬ÈÈ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦·ëËö¤ò¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤Î°áÁõ¹ç¤ï¤»»þ¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¼ç±é¤ÎÂô¸ýÌ÷»Ò¤«¤é¤â¡ÖÉ¬¤º¥«¥Ê¤Á¤ã¤ó¡¢½õ¤±¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ýÏ¿¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÃæÈ×¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ë¼ï¥â¥ä¥â¥ä¤È¤¹¤ë½ª¤ï¤êÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤âºÇ½é¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢åºÎï¤ËÅú¤¨¤ò½Ð¤µ¤º¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿²ò¼á¤ä°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ê½ª¤ï¤êÊý¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥Ê¤Î¥²ー¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ï¡Ö¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¥¥éー¡×¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¡×¤Ï°É¡áÊì¤Î¶ÍÃ«ÁíÍý¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà½÷¤¬¹õËë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÐ¼¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Ç»³Æâ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡ÖºùÌÚÀô¡×¤ÎÌ¾Á°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤âÂ¿¡¹¤¢¤ëº£²ó¤Î¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤À¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤ò¾þ¤Ã¤¿ÆóµÜ¤¬¶î¤±¤Æ¹Ô¤¯»Ñ¡¢À¶¿å¡Ê¹õÅç·ëºÚ¡Ë¤äÁá¸«¡Ê¾¾³ÑÍÎÊ¿¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿DICT¤ÎÃç´Ö¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¶ÍÃ«¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢º´À¸¤¬ÁíÍý¤ÎºÂ¤Ø¤È½¢¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Êª¸ì¤Ï¡¢¼¡¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ø¤È´üÂÔ¤·¤¿¤¤Í¾Çò¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÊ¸¡áÅÏÊÕ¾´¹À¡Ë¡¡