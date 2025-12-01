µÜÀîÂçÊå¡¢¥±¥ó¥³¥Ð½Ð±é¥é¥¤¥Ö¤¬Ãæ»ß¡¡Ê¡²¬¾¦¶È»ÜÀß»É½ý»ö·ï¤Ç¡Ä16Æü¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥ÈÊ§¤¤Ìá¤·
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎµÜÀîÂçÊå¡¢¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤¬½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿£±£´Æü¤Î¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤¬Ãæ»ß¤µ¤ì¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï£±£¶Æü¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬»Ô¡¦¤è¤·¤â¤ÈÊ¡²¬·à¾ì¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬£±£´Æü¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Æ±ÆüÌë¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡ÖµÜÀîÂçÊå¡ß¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¡¡¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡¡¤¢¤ó¤®¤ã¡¼¡×Ê¡²¬¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½ôÈÌ¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾Á°¤Î£±£´ÆüÍ¼¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ÈÎÙ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÇÃË½÷¤¬»É¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¼õ¤±¤¿Á¼ÃÖ¡£¤³¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ë¤Ï£È£Ë£Ô£´£¸·à¾ì¡¢¤è¤·¤â¤ÈÊ¡²¬·à¾ì¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤è¤·¤â¤ÈÊ¡²¬·à¾ì¤Ï¡Ö¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤ÆÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþºÑ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Ï¡¢Ê§Ìá¤·¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï£±£¶Æü¸áÁ°£±£°»þ¤«¤é¡£