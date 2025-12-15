【今日の献立】2025年12月16日(火)「鶏とゴボウの煮もの」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏とゴボウの煮もの」 「甘酢和え大根」 「油揚げと白菜のみそ汁」 の全3品。
根菜をたっぷり使った、シンプルな和食の献立です。
【主菜】鶏とゴボウの煮もの
ゴボウは下ゆですることで味がよく染み込みます。
©Eレシピ
調理時間：40分
カロリー：553Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）鶏もも肉 1枚
塩 少々(鶏もも肉の正味の分量の0.5~%)
ゴボウ 1本 ニンジン 1/3本 サラダ油 大さじ1
砂糖 大さじ1.5
しょうゆ 大さじ2
酒 大さじ2
みりん 大さじ1.5
すり白ゴマ 大さじ1
ミツバ (刻み)大さじ1~2
【下準備】鶏もも肉は太い筋と余分な脂を取り除き、ひとくち大に切って塩をもみ込む。ニンジンは皮をむいてひとくち大に切る。
©Eレシピ
ゴボウはタワシでよく洗い、すりこ木で軽くたたいて割り、幅3cmに切って鍋に入れ、水をかぶる位まで注いで中火にかけ、煮たったら弱火で柔らかくなるまでゆでてザルに上げる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、鶏もも肉を炒める。肉の色が変わったらゴボウ、ニンジンを加えて炒め合わせる。
©Eレシピ
2. 分量外の水をヒタヒタに注ぎ、煮たったらアクを取って弱火にし、フライパンに蓋をして10分煮る。砂糖を加え、さらに5分煮る。
©Eレシピ
3. 火を強めてしょうゆと酒を加え、落とし蓋をする。半量くらいまで煮詰まったらみりんを加え、時々混ぜながら煮詰め、火を止める。
©Eレシピ
4. フライパンに蓋をして5分蒸らし、器に盛り合わせ、すり白ゴマを振り、ミツバをのせる。
©Eレシピ
【副菜】甘酢和え大根
お酢をきかせた、サッパリとした箸休め。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：29Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）大根 4cm
ニンジン 1cm
塩 少々(大根とニンジンの正味の分量の1.5%)
＜甘酢＞
砂糖 小さじ2
酢 大さじ1
【下準備】大根とニンジンは皮をむいて薄い輪切りにし、さらに細切りにして抗菌袋に入れ、塩をからめて10分置く。＜甘酢＞の材料を混ぜ合わせておく。
©Eレシピ
【作り方】1. 大根とニンジンの水気を絞り、＜甘酢＞のボウルに移して和え、器に盛る。
©Eレシピ
【スープ・汁】油揚げと白菜のみそ汁
油揚げ入りのボリューム感のあるみそ汁です。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：110Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）油揚げ 1/2枚
白菜 1枚
だし汁 400ml
みそ 大さじ1.5~2
【下準備】油揚げは熱湯をまわしかけて油を抜き、縦半分に切り、さらに幅7〜8mmに切る。白菜はザク切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に油揚げ、白菜、だし汁を入れて中火にかけ、煮たったら火を弱めてしんなりするまで煮る。
©Eレシピ
2. (1)にみそを溶き入れ、煮たつ直前で火を止めて器に注ぐ。
©Eレシピ