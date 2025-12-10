「洋服迷子」→【ハニーズ】がおすすめ！ 40・50代が狙いたい♡「サマ見えアイテム」

いつまでも自由におしゃれを楽しみたい一方で、最近はつい無難でシンプルなアイテムに手が伸びがち……。今回は、そんな洋服迷子のミドル世代が狙いたい【ハニーズ】のサマ見えアイテムにフォーカス。真似しやすいママコーデを提案するおしゃれさんたちが上手に着こなすハニーズのアイテムとそのスタイリングに、思わずおしゃれ心をくすぐられるかも。ぜひ参考にしてみて！

置き換えるだけで華やぐ上品ベロアトップス

【ハニーズ】「ベロアトップス」\1,780（税込）

上品な光沢感のあるベロア素材が高見えを後押しするこちらのトップス。程よく体に沿うコンパクトなシルエットは、ボリューム感のあるボトムスとも好相性。素材以外の装飾感を抑えたデザインはシンプルなロンT感覚でスタイリングしやすく、着慣れたベーシックなトップスと置き換えるだけでグッとコーデの華やかさを増してくれそうです。

ディープな色味で抜け感をプラスするデニムシャツ

【ハニーズ】「デニムゆるシャツ」\2,980（税込）

デニム素材とシャツの注目度が高い今、そのどちらも兼ね備えたデニムシャツはコーデのトレンド感を高めるのにうってつけ。オーバーシルエットのゆるりとしたサイジングや深みのある落ち着いたデニムの風合いが、大人コーデにちょうどいい抜け感をプラスします。慣れ親しんだデニムのブルーなら派手見えしにくく、他のカラーアイテムとの組み合わせも柔軟に楽しめるはず。

スタイルアップを狙えるふわふわ素材のキャミソール

【ハニーズ】「フェザーキャミソール」

シャツとパンツの真面目なワンツーにマンネリを感じたら、フェザー素材のキャミソールをビスチェ感覚でレイヤード。@yuka.h78さんも「ぺプラムで体型カバー & スタイルアップ！」とプッシュする一着です。シックなチャコールグレーなら、大人っぽさを損ねず挑戦しやすそう。重ねた際に目立ちにくい華奢なストラップも子供っぽく見せない影の立役者に。

即レイヤードコーデが完成するスカート付きパンツ

【ハニーズ】「巻きスカート付パンツ」\3,280（税込）

一着あれば多彩な着こなしのアレンジが浮かんできそうな、こちらの技ありパンツ。落ち感のあるストレートパンツにリボンで結ぶ巻きスカートがセットになっており、難しく悩まずとも旬のレイヤードコーデを楽しめます。スカートが腰まわりのカバー役を担ってくれるのも大人世代に嬉しいポイント。それぞれ単体でも着られるほか、スカートをビスチェのように着回すのも素敵！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@mika_____akim様、

@yui_life__様、

@yuka.h78様、

@chii_150cm様

のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ