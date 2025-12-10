UCCの福袋2026第二弾が登場。選べる2種で新年のコーヒー時間を

毎年楽しみにしているファンも多い、UCC公式オンラインストア限定のコーヒー福袋。今年も“選べる楽しさ”が魅力の第二弾が登場します。今回は、気軽に味わえるワンドリップセットと、たっぷり楽しめる業務用豆の大容量セットの2種類をラインアップ。自宅で過ごす時間が増える冬にこそ、香り高い一杯が心をほっとほどいてくれます。新年の始まりに、コーヒーのある豊かな時間を迎えてみませんか。

選べる2種の限定福袋

UCC公式オンラインストア限定で登場する『コーヒー福袋2026第二弾』は、ライフスタイルに合わせて選べる2タイプ。数量限定・送料無料で、なくなり次第終了となる特別なセットです。

店頭販売はなく、オンライン限定だからこそ実現した内容にも注目です。

毎日飲みたいワンドリップ

「コーヒー福袋2026第二弾＜ワンドリップ＞ブランド横断セット」は、UCCグループの多彩なブランドを一度に楽しめる内容。

独自技術フレッシュキューブ※1を採用したCAFE@HOMEシリーズをはじめ、ヒルスや水素焙煎コーヒーまで幅広く揃います。

価格は5,500円（税込）で、単品合計より709円お得。ペーパーフィルター付きなので、忙しい朝やリラックスタイムにも手軽です。

【内容】

・CAFE@HOMEwithチョコレートスイーツVP10g

・CAFE@HOMEShiningSunlight晴れの日にVP10g

・CAFE@HOMEinBrighttime明るい時間にVP10g

・CAFE@HOMEDecafEmpathy思いやりをVP10g

・CAFE@HOMEDecafBreakひと休みをVP10g

・CAFE@HOMEDecafDeepBreath深呼吸をVP10g

・ヒルスシングルオリジンセレクション8g×7杯分

・ヒルスハーモニアスハワイコナブレンドワンドリップ1杯分×7個

・ヒルスハーモニアスゲイシャSHBブレンドワンドリップ1杯分×7個

・水素焙煎ワンドリップコーヒーコロンビア産10g×3個

・CAFE@HOMEオリジナルペーパーフィルター3枚入り×2セット

本格派も満足の大容量豆

「コーヒー福袋2026第二弾＜豆＞業務用2.3kg大容量セット」は、ホテルやカフェでも採用されるUCC業務用豆を贅沢に詰め合わせ。

価格は8,000円（税込）で、単品合計より12,277円お得です。毎日たっぷり飲みたい方や、家族で楽しみたい方にぴったり。

【内容】

・UCCカフェネイチャーRA認証農園産コーヒーダークロースト500g（豆）

・U.COFFEE石釜オリジナルブレンド500g（豆）

・UCC極味まろやか仕立て500g（豆）

・UCCグランゼストロング500g（豆）

・UCCCN水素焙煎コーヒーシティーロースト（豆）AP300g

販売概要

・販売開始日：2025年12月15日（月）10:00～

・販売チャネル：UCC公式オンラインストア

※送料無料

※数量限定、なくなり次第終了

※一部内容が異なる場合があります

※UCC公式オンラインストア限定、店頭販売なし

※1フレッシュキューブ：UCCの独自技術「フレッシュキューブ」は、コーヒー粉を1杯分ごとに真空パックすることで、コーヒー粉の酸化を防ぎ、鮮度を最大限に保ちます。これにより、ご家庭でもいつでも挽きたての香りと味わいを楽しむことができます。ドリップ用フィルターも付属していますので、お湯を準備するだけで簡単においしいコーヒーを淹れることができます。

新年はUCCの福袋で始めよう

香りに包まれるひとときは、忙しい日常をやさしく整えてくれるご褒美時間。UCC福袋2026第二弾は、気分やシーンに合わせて楽しめる2種類から選べるのが魅力です。

自分用にはもちろん、コーヒー好きへのギフトにもおすすめ♡数量限定なので、気になる方は早めのチェックが安心。新しい年の始まりを、UCCの一杯とともに迎えてみてください。