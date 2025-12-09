Kroiが、New EP「Polyester (Custom Deluxe)」を12月16日に配信限定でゲリラリリースした。

本EPは、2019年にKroiがインディーズでリリースした「Polyester - EP」 を再録した作品となっており、ライブでも根強い人気を持つ「Monster Play」「Custard」「Polyester」、更にこれまでライブでは披露されていたもののリリースされていなかった「Noob」など含む全5曲を収録。6年の歳月を経てリアレンジされ、2025年現在のKroiのムードや、バンドとしての成長・足跡を感じさせる一作となっている。

なお、Kroiは12月15日に大阪・梅田Shangri-Laにてワンマンライブを開催。11月に急遽開催がアナウンスされ、チケットが即完したプレミアムなライブながらその詳細が一切不明であったが、本公演にて最新アレンジの5曲が披露されたのち、メンバーの口からリリースがアナウンスされると会場は歓声にあふれた。

こちらのライブの模様はYouTubeにて生配信が行われ、12月17日までアーカイブ配信を実施している。

また今作のフィジカルパッケージが、2026年1月に東京・大阪開催される＜Kroi Live Tour 2026 - ARENA＞の会場限定で販売されることも合わせて発表された。プレミア化必至の一枚となること間違いなしだ。

アリーナ公演のチケットは一般発売中。