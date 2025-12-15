コンテナ運搬車の自動運転を羽田・成田空港の制限区域内で国内初の実用化　航空業界の人手不足解消に期待

日本有数の物流拠点・成田国際空港で自動物流道路設置のための実証実験が始まりました。

一般道路横をゆっくり走る1台の車をよく見てみると、車にドライバーが乗っていません。

成田国際空港で15日行われていたのは、貨物車両専用の自動物流道路の実証実験です。

ドライバー不足解消やカーボンニュートラルの実現に向け、自動運転技術を活用した無人貨物車両による“新たな物流システム構築”を目指しています。

実証実験を行った無人の自動貨物車両にはセンサーが搭載され、周囲の状況、障害物を感知し減速するなどの自動走行を行います。

また、一度に重量のある貨物を運搬することもできます。

今回の実証実験では、決められた区間を安定して走行することができるかなどの確認が行われました。

今後は空港内で起伏がある道路や、通信環境が不安定なトンネルで安定して走行できるかどうかを検証する予定です。

さらに成田国際空港では、15日から日本航空による無人自動運転の「貨物けん引車」の運用がスタートしました。

羽田空港でも同様に日本航空と全日空による無人自動運転の「貨物けん引車」の運用がスタートし、2つの空港では空港制限区域内で決められた区間を無人で走行します。

特定条件下で完全自動運転となる「自動運転レベル4」の実用化は国内初で、政府が目標とする2030年の訪日外国人6000万人受け入れに対応するため、両社とも今後さらに台数を増やし空港スタッフの人手不足の解消や業務効率アップを目指します。