¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤Ï£±£µÆü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤¬ç±Ãå¡ÄµÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ï°Å¾Ì¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¡¢¡Ö·ë¶É¡¢Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ï¿³µÄ¤¹¤é¤»¤º¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶âË¡°Æ¤âºÎ·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¹ñ²ñÊÄ²ñ¡¢Àµ·îµÙ¤ß¤Ø¡£¤Û¤ó¤È´ªÊÛ¤À¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤¬£±£°·î£²£°Æü¤Ë¸ò¤ï¤·¤¿Ï¢Î©¹ç°Õ½ñ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö£±³ä¤òÌÜÉ¸¤Ë½°±¡µÄ°÷Äê¿ô¤òºï¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢£²£µÇ¯Î×»þ¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÄ°÷Î©Ë¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¡¢À®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶¦Æ±Äó½Ð¤·¤¿µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ï£±£·Æü¤Î²ñ´üËö¤Þ¤Ç¤ËÀ®Î©¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Ë¡°Æ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï°Ý¿·¤Î±óÆ£·É¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤¬£±£±·îËö¡¢¼«Ì±¤È¤Î¶¨µÄ¤¬ÉÔÄ´¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ò¼¤µ¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢²ñ´ü¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¤Ç¤âÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËµÈÂ¼ÂåÉ½¤â¤¢¤¤ì¤ë¤Û¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Ê£¿ô¤Î¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£¶Æü¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤ÈµÈÂ¼ÂåÉ½¤Î²ñÃÌ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÄê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤ÎÀ®Î©¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÊý¸þ¤À¤È¤¤¤¦¡£
