¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Û´Ø¹ÀºÈ¡¡¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤Ã¤Æ»²Àï¡Ö¤¤¤¤Î®¤ì¤ÇÍè¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£´£°²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤¬£±£¶Æü¤Ë³«Ëë¡£¾Þ¶â£·°Ì¤«¤é£±£¸°Ì¤Þ¤Ç¤Î£±£²Áª¼ê¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë£±£ó£ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡´Ø¹ÀºÈ¡Ê£³£±¡á·²ÇÏ¡Ë¤ÏÀª¤¤¤Ê¤éÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡£ÂçÉñÂæ¤ËÀä¹¥Ä´¤Ç¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£ºòÇ¯£¹·î¤Î¶ÍÀ¸£Ð£Çµ¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©ÇÆ¸å¡¢Ìó£±Ç¯£²¤«·î¡¢Í¥¾¡¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤¿¡££±£±·î¤ÎÆÁ»³£Çµ£·£²¼þÇ¯µÇ°¤Çµ×¡¹¤ÎÍ¥¾¡¡£¼¡Àá¤ÎÊ¡²¬£Ó£Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥½Ð¤¹¤ë¤È¡¢Á°Àá¤Î²¼´Ø£Çµ£·£±¼þÇ¯µÇ°¤âÀ©ÇÆ¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¸þ¤±¡¢°ìµ¤¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö²¼´Ø¤òÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤Î®¤ì¤ÇÍè¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£Â¿¤¯¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤´Ø¤À¤¬¡¢ÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ú¤Åö¤Æ¤¿£³£·¹æµ¡¤Ï¡¢£²Ï¢ÂÐÎ¨£³£¸¡ó¤ÎÃæ·øµ¡¡£ÆÃ·±¸å¤Ï¡Ö¥°¥ê¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢Á´Á³¾è¤ì¤Ê¤¤¡£¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È²óÅ¾¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼ê±þ¤¨¤Ï¤â¤¦¤Ò¤ÈÂ©¡£¤¤Ã¤Á¤ê¾åÀÑ¤ß¤ò¤·¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë£±£ó£ô½éÀï¤ËÄ©¤à¡£