¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ûº´Æ£Íã¡¡½éÀï¤Ø·è°ÕÉ½ÌÀ¡Ö°ìÆü°ìÆü¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤ä¤êÀÚ¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£´£°²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤¬£±£¶Æü¤Ë³«Ëë¡£¾Þ¶â£·°Ì¤«¤é£±£¸°Ì¤Þ¤Ç¤Î£±£²Áª¼ê¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë£±£ó£ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º´Æ£Íã¡Ê£³£¶¡áºë¶Ì¡Ë¤¬¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤Ç°ú¤Åö¤Æ¤¿£¶£±¹æµ¡¤Ï¡¢£²Ï¢ÂÐÎ¨£´£°¡ó¡¢£µÍ¥½Ð£±£Ö¤ò¸Ø¤ë¼ÂÀÓµ¡¡£¡Ö£²¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÂÎ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ½Å¤á¤À¤±¤É¡¢¿Ê¤à¤³¤È¤È²ó¤ê²á¤®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤·¹¸þ¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¤ä¤ë¡×¤È´¶¿¨¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£²·î¤ËÂçÂ¼£Ç¶¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÃÂÀ¸º×¤òÀ©¤·¡¢¹¬Àè¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤È¡¢£¶·î¸ÍÅÄ£Ó£Ç¥°¥é¥Á¥ã¥óÍ¥½Ð£´Ãå¡¢£··îÆÁ»³£Ó£Ç¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×£´Ãå¡¢£±£±·îÊ¡²¬£Ó£Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×£³Ãå¤Ê¤É¾ï¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£±£³°Ì¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³£²²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¡¢³Ú¤·¤ß¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡£·ë²Ì¤Ï¤È¤â¤«¤¯¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¢¤ì¤À¤±¤É¡¢¤Ä¤¯¤è¤¦¤ËÄ´À°¤ò¤·¤Æ°ìÆü°ìÆü¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤ä¤êÀÚ¤ë¡×¤È·è°Õ¤â¶¯¤¤¡£²«¶â¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÂ×´§¤Ø¸þ¤±¡¢ÎÏ¶¯¤¯°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£