【Amazon：Logicool G G-PHS-005WLBK/G560】 セール期間：12月16日0時～12月19日23時59分

Logicool Gのワイヤレス ゲーミングヘッドセット「G-PHS-005WLBK」とゲーミングスピーカー「G560」がAmazonにてセール価格で販売されている。期間は12月19日23時59分まで。

ワイヤレス ゲーミングヘッドセット「G-PHS-005WLBK」はマイク付きでBluetooth対応。「LIGHTSPEED」ワイヤレスによる接続で低遅延を実現している。

ゲーミングスピーカー「G560」は最大出力240W（RMS出力120W）の軽量で高耐久の金属製ドライバーが特徴。Bluetoothに対応し、「ロジクールEasy-Switch」技術により最大4台のデバイスへ接続ができる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【G-PHS-005WLBK】【G560】