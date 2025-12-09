AT-LP70XBT WS & AT-SP3X

オーディオテクニカのレコードプレーヤーとモニタースピーカーのセット商品がAmazonにてセール価格で販売されている。期間は12月19日23時59分まで。

今回割引価格となっているのは、レコードプレーヤー「AT-LP70XBT WS」と「AT-LP70XBT BZ」に、モニタースピーカー「AT-SP3X」が付いたセット商品2

点。いずれの製品もBluetooth対応で、電波が届く範囲でレコードの⾳を気軽に楽しめる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

AT-LP70XBT BZ & AT-SP3X

Bluetooth モニタースピーカー AT-SP3X