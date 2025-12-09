関西ジュニアAmBitious、梅田「HEP FIVE」再びジャック 王子様ビジュアルで彩る
【モデルプレス＝2025/12/16】STARTO ENTERTAINMENT所属の関西ジュニア内グループ・AmBitious（アンビシャス）が、大阪梅田の商業施設「HEP FIVE」の広告モデルに再び起用。併せて新WEB CMが公開された。
「HEP FIVE」では、2026年1月2日から1月31日の期間、“このときめきは、運命だ。”をテーマにした冬のバーゲン「HEP FIVE BARGAIN」を開催。WEBCMでは、冬らしいニットやセーターなどの温かなスタイリングに身を包み、ぬいぐるみやクッションを抱えた、王子様のように可愛らしい姿を披露した。“新しいAmBitious”の魅力と、そのギャップが見どころとなる。
さらにSNS上では、「HEP FIVE BARGAIN CHALLENGE」と題して、冬のファッション紹介やバーゲンの楽しみ方など、メンバーの個性が光るチャレンジ企画に挑戦。冬の季節感と温かみを感じられるショート動画が配信される。また館内放送やフォトパネルなど、“声と写真で会える”リアルな推し活体験も夏バーゲンに引き続き実施。HEP FIVE全体がAmBitiousに染まる、この冬だけの特別なバーゲンとなっている。
今回の撮影では、冬らしいニットやセーターでふわっとしたスタイリングに身を包んだAmBitiousのメンバーが登場。王子様っぽく可愛らしい表情が多くみられた。撮影の合間には、メンバー同士が和やかに談笑したり、撮影アイテムで遊んだりするおちゃめな姿も。特に、メンバー全員揃ってのビジュアル撮影のシーンでは「今日の朝何食べた？」「もつ鍋！」といった冗談交じりのやり取りや自然体な姿を見せ、普段とは違う可愛らしいスタイリングに照れながらも楽しんでいる様子が伝わってきたという。
撮影中は終始和やかに進んでいき、メンバー同士のナチュラルな笑顔あふれる温かな雰囲気が印象的だったそう。本編とはまた違った、冬の温かさとメンバーの仲の良さがあふれるメイキング映像を通して、AmBitiousの新たな“らしさ”を存分に楽しむことができる。（modelpress編集部）
− HEP FIVE BARGAIN 広告モデルを夏に引き続き、冬も担当することとなりましたが、感想を教えてください。
浦：お年玉をもらったように嬉しいですね。
岡：いい例え！
井上：「大阪といえば、HEP FIVE」ぐらいのシンボルやから、そういったところで年を跨いでまでもこうやってやらせてもらうから、今年もHEP FIVEの魅力を伝えていきたいと思います！
− 冬のキービジュアル・WEBCMの見どころを教えてください。
大内：夏はクールな雰囲気でやっていたけど、冬は爽やかな笑顔でぎゅーってなって撮影したから、可愛らしいAmBitiousが見れるんじゃないかなと。
井上：たしかに！クマさんとかも持ってるもんね！
山中：そうですね。夏はクールでやってたけど…。
永岡：一緒！再放送やん（笑）。
山中：夏と冬のギャップを感じていただけたらと思います！
− HEP FIVE BARGAINのオススメの楽しみ方を教えてください。
岡：バーゲンっていっぱい人がくるじゃないですか。そこでやっぱり恋が芽生えたりとか…！？
井上：恋までいっちゃう？
岡：このTシャツかわいい！はっ（手と手が重なるリアクション）みたいな。見てこの（スタジオの）色も！愛の色やから！HEP FIVE 青春や。
山中：夏休みで恋とかしたらいいよな！
全員：冬休みや！
− 今回のテーマ「このときめきは、運命だ」ということで、ファッションでときめいたことはありますか？
真弓：冬のアイテムでいうと、ニット帽！
全員：見たことないよ？
真弓：皆に見せたら何か言われそうで（笑）青いニット帽に銀の飾りがついてて、温度で色が変わるねん！
全員：えー！
真弓：そういうおしゃれなワンポイント…スタッフさんが笑ってるんやけど（笑）！
岡：だってそんなん聞いたことないもん（笑）。
真弓：HEP FIVEに来る時つけてくるわ！
