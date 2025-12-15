屋久島町の県道で横断歩道を渡っていた79歳の女性が走ってきた軽乗用車にはねられ、その後、死亡しました。

警察は軽乗用車を運転していた47歳の女を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕し、容疑を過失運転致死に切り替える方針で捜査しています。

屋久島警察署によりますと、15日午後5時半ごろ、屋久島町小瀬田の県道で横断歩道を渡っていた近所に住む美容室経営・早崎幸代さん79歳が走ってきた軽乗用車にはねられました。

早崎さんは全身を強く打ち病院に救急搬送されましたが、およそ1時間半後に死亡しました。

死因は全身を強く打ったことによる多発外傷でした。

警察は軽乗用車を運転していた屋久島町のパート清掃員・外内美佐容疑者47歳を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。

警察の調べに対して外内容疑者は「事故を起こしたことは間違いない。考え事をしていて前をよく見ていなかった」と話し、容疑を認めているということです。

現場は見通しのよい直線道路で、警察は容疑を過失運転致死に切り替える方針で捜査を進め、当時の状況を調べています。

