　16日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比70円安の5万170円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万168.11円に対しては1.89円高。出来高は3342枚となっている。

　TOPIX先物期近は3434.5ポイントと前日比0.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は3.03ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50170　　　　　 -70　　　　3342
日経225mini 　　　　　　 50170　　　　　 -70　　　 74151
TOPIX先物 　　　　　　　3434.5　　　　　+0.5　　　　5981
JPX日経400先物　　　　　 31020　　　　　 -35　　　　 317
グロース指数先物　　　　　 652　　　　　　+1　　　　 573
東証REIT指数先物　　売買不成立

