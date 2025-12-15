日経225先物：16日0時＝70円安、5万170円
16日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比70円安の5万170円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万168.11円に対しては1.89円高。出来高は3342枚となっている。
TOPIX先物期近は3434.5ポイントと前日比0.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は3.03ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50170 -70 3342
日経225mini 50170 -70 74151
TOPIX先物 3434.5 +0.5 5981
JPX日経400先物 31020 -35 317
グロース指数先物 652 +1 573
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3434.5ポイントと前日比0.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は3.03ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50170 -70 3342
日経225mini 50170 -70 74151
TOPIX先物 3434.5 +0.5 5981
JPX日経400先物 31020 -35 317
グロース指数先物 652 +1 573
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース