関西ジュニア内グループ、AmBitiousが、大阪市のHEP FIVEの「HEP FIVE BARGAIN」（26年1月2〜31日）の広告モデルに起用される。

ウェブCMでは、冬らしいニットやセーターなどの温かなスタイリングに身を包み、ぬいぐるみやクッションを抱えた、王子様のようにかわいらしい姿を披露。新しいAmBitiousの魅力と、そのギャップに注目だ。

夏に続いての起用に、浦陸斗は「お年玉をもらったようにうれしいですね」。大内リオンは「夏はクールな雰囲気でやっていたけど、冬は爽やかな笑顔でぎゅーってなって撮影したから、かわいらしいAmBitiousが見れるんじゃないかな」と見どころをアピールした。

今回のバーゲンのテーマは「このときめきは、運命だ。」。それにちなみ、真弓孟之は「冬のアイテムでいうと、ニット帽！」とファッションでのときめきを明かすも、メンバー全員から「見たことないよ？」と総ツッコミ。

真弓は「皆に見せたら何か言われそうで」と笑いながら、「青いニット帽に銀の飾りがついてて、温度で色が変わるねん！」とドヤったが、スタッフの失笑を買い、岡佑吏から「だってそんなん聞いたことないもん」とツッコまれていた。