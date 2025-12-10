大阪梅田の商業施設「ＨＥＰ ＦＩＶＥ」は１６日、来年１月２〜３１日の間に「このときめきは、運命だ。」をテーマにした冬のバーゲン「ＨＥＰ ＦＩＶＥ ＢＡＲＧＡＩＮ」を開催すると発表した。真弓孟之はファッションでのときめきについて「冬のアイテムでいうと、ニット帽！」と宣言も、全員から「見たことない」とつっこまれるなど、和気あいあいとした雰囲気で撮影が進んだ。

広告モデルには、夏に引き続き、関西ジュニア内グループ「ＡｍＢｉｔｉｏｕｓ」を起用した。ＷＥＢＣＭでは、冬らしいニットやセーターなどの温かなスタイリングに身を包み、ぬいぐるみやクッションを抱えた、王子様のように可愛らしい姿を披露。今回の起用に浦陸斗は「お年玉をもらったようにうれしいですね」と語り、井上一太は「『大阪といえば、ＨＥＰ ＦＩＶＥ』ぐらいのシンボルやから、そういったところで年をまたいでまでもこうやってやらせてもらうから、今年もＨＥＰ ＦＩＶＥの魅力を伝えていきたいと思います！」と元気いっぱいアピールした。

ＳＮＳ上では、「ＨＥＰ ＦＩＶＥ ＢＡＲＧＡＩＮ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ」と題し、冬のファッション紹介やバーゲンの楽しみ方など、メンバーの個性が光るチャレンジ企画に挑戦した。大内リオンは「夏はクールな雰囲気でやっていたけど、冬はさわやかな笑顔でぎゅーってなって撮影したから、可愛らしいＡｍＢｉｔｉｏｕｓが見れるんじゃないかな」とにっこり。山中一輝は「夏と冬のギャップを感じていただけたらと思います！」と力強く語った。

冬の季節感と温かみを感じられるショート動画も配信。また館内放送やフォトパネルなど、「声と写真で会える」リアルな推し活体験も夏バーゲンに引き続き実施する。さらに、買い物や飲食ごとにくじがもらえ、最大１０００円分の利用券が当たる「新春お年玉！めくってあたるくじキャンペーン」や、バーゲン参加店舗にて購入した人に、新年の抱負を書いて飾れる「干支カード」の配布も実施する。