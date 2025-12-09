AmBitious、『HEP FIVE』冬バーゲン広告モデルに起用「お年玉をもらったようにうれしい」
運営管理する大阪梅田の商業施設『HEP FIVE』は、2026年1月2日から1月31日の期間、“このときめきは、運命だ。”をテーマにした冬のバーゲン「HEP FIVE BARGAIN」を開催。この広告モデルに、夏のバーゲンに引き続き、関西ジュニア内グループ「AmBitious」が起用された。
【写真】フォーマルなブラックのスーツを着こなした山中一輝 ＆永岡蓮王＆真弓孟之
今冬の「HEP FIVE BARGAIN」は、“このときめきは、運命だ。”をテーマに、ファッションを通じて「まだ知らない自分」と出会える体験を提案。ウェブCMでは、冬らしいニットやセーターなどの温かなスタイリングに身を包み、ぬいぐるみやクッションを抱えた、王子さまのようにかわいらしい姿を披露。“新しいAmBitious”の魅力と、そのギャップが見どころとなる。
さらにSNS上では、「HEP FIVE BARGAIN CHALLENGE」と題して、冬のファッション紹介やバーゲンの楽しみ方など、メンバーの個性が光るチャレンジ企画に挑戦。冬の季節感と温かみを感じられるショート動画を配信します。また館内放送やフォトパネルなど、“声と写真で会える”リアルな推し活体験も夏バーゲンに引き続き実施する。
さらに、買い物・飲食ごとにくじがもらえ、最大1000円分のご利用券が当たる「新春お年玉！めくってあたるくじキャンペーン」や、バーゲン参加店舗にてご購入いただいた方に、新年の抱負を書いて飾れる「干支カード」の配布も実施する。
撮影では、合間には、メンバー同士が和やかに談笑したり、撮影アイテムで遊ぶおちゃめな姿も。特に、メンバー全員揃ってのビジュアル撮影のシーンでは「今日の朝何食べた？」「もつ鍋！」といった冗談交じりのやり取りや自然体な姿が印象的で、普段とは違う、かわいらしいスタイリングに照れながらも楽しんでいる様子が伝わる。終始和やかに進んでいき、メンバー同士のナチュラルな笑顔あふれる温かな雰囲気に包まれていた。
■AmBitiousインタビュー
――HEP FIVE BARGAIN 広告モデルを夏に引き続き、冬も担当することとなりましたが、感想を教えてください。
浦陸斗：お年玉をもらったようにうれしいですね。
岡佑吏：いい例え！
井上一太：「大阪といえば、HEP FIVE」ぐらいのシンボルやから、そういったところで年を跨いでまでもこうやってやらせてもらうから、今年もHEP FIVEの魅力を伝えていきたいと思います！
――冬のキービジュアル・WEBCMの見どころを教えてください。
大内リオン：夏はクールな雰囲気でやっていたけど、冬は爽やかな笑顔でぎゅーってなって撮影したから、かわいらしいAmBitiousが見れるんじゃないかなと。
井上：たしかに！クマさんとかも持ってるもんね！
山中一輝：そうですね。夏はクールでやってたけど…。
永岡蓮王：一緒！再放送やん（笑）
山中：夏と冬のギャップを感じていただけたらと思います！
――HEP FIVE BARGAINのオススメの楽しみ方を教えてください。
岡：バーゲンっていっぱい人がくるじゃないですか。そこでやっぱり恋が芽生えたりとか…!?
井上：恋までいっちゃう？
岡：このTシャツかわいい！はっ（手と手が重なるリアクション）みたいな見てこの（スタジオの）色も！愛の色やから！HEP FIVE 青春や。
山中：夏休みで恋とかしたらいいよな！
全員：冬休みや！
――今回のテーマ「このときめきは、運命だ」ということで、ファッションでときめいたことはありますか？
真弓孟之：冬のアイテムでいうと、ニット帽！
全員：見たことないよ？
真弓：皆に見せたら何か言われそうで（笑）青いニット帽に銀の飾りがついてて、
温度で色が変わるねん！
全員：えー！
真弓：そういうおしゃれなワンポイント…スタッフさんが笑ってるんやけど！（笑）
岡：だってそんなん聞いたことないもん（笑）
真弓：HEP FIVEに来る時つけてくるわ！
