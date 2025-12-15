東京・赤坂の高級サウナ店で火事があり、利用客の男女2人が亡くなりました。当時、何が起きていたのか。news23の取材で、サウナの座席部分に“こぶし大の焼け跡”が数か所あったことが分かりました。

現場となったのは、“大人の隠れ家”とうたう個室サウナ店でした。

喜入友浩キャスター

「東京・赤坂です。消防車両が多く駆けつけていますが、この先、右に曲がったところで火災があったということです」

午後0時半ごろ、東京・港区赤坂のビルの3階で「非常ベルが鳴っている」と119番通報がありました。

警視庁によりますと、5階建てのビルの3階にある個室サウナで出火。30代の男女の客2人が意識不明の重体で病院に運ばれましたが、およそ1時間半後、死亡が確認されました。

火事が起きた個室サウナ店は「完全プライベート空間」を売りにしていて、月額39万円の会員プランもある“高級店”です。

現場のサウナを知る人

「隠れ家的なディープな感じで、港区のお金持ちが行くみたいな感じ」

午前11時から午後1時まで予約していた2人。店の関係者によりますと、最も安い「2時間＝1万9000円」のプランを利用していたといいます。

報告

「火事があったとみられる建物の3階部分を見てみますと、鑑識の姿でしょうか。窓を開けてなにかを確認しているようです」

店の関係者によりますと、現場となった3階の個室は、休憩スペースを挟んでサウナ室・シャワー室・水風呂が並んでいます。

警視庁によりますと、このサウナ室の入口付近で2人が裸の状態で折り重なるようにして倒れていたということです。

サウナ室の背もたれや座る部分は黒く焦げていて、2人は肩や背中などにやけどをしていたということです。

店の関係者は今夜、news23の取材に対し「木製のサウナの座席部分に、こぶし大の焼け跡が数か所あった」「部屋から出た煙が店の廊下まで漏れていた」と証言しました。

一体、何が起きたのでしょうか。専門家は…

元東京消防庁 特別救助隊 田中章氏

「プライベート空間の個室サウナということで、非常に狭い空間だったと思う。広い空間の部屋と違って、換気が悪いとすぐに一酸化炭素中毒などが発生する可能性がありますので、部屋の換気がどうだったのか、今後、検証されていくと思う」

また、今回の個室サウナは“スマホの持ち込みが可能”とされていました。

元東京消防庁 特別救助隊 田中章氏

「サウナ室は高温多湿で、（スマホに使われている）リチウムイオンバッテリーにはあまり良くない環境。リチウムイオンバッテリーが燃えたという可能性も今後、警察と消防の火災原因調査の中で調べていく可能性はある」

そして、先ほど個室サウナ店の運営会社がコメントを発表しました。「店の営業を当面、停止する」とした上で…

個室サウナ店の運営会社

「このような事態が発生し、尊い命が失われる結果となりましたことを重く受け止め、深くお詫び申し上げます。関係機関と連携し、原因究明と再発防止に全力で取り組んでまいります」