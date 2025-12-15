ロンジンが午年を祝福。芸術と時を刻む限定マスターコレクション

新しい年の始まりにふさわしい、特別なタイムピースがロンジンから登場します。午年を祝う「ロンジン マスターコレクション イヤー・オブ・ザ・ホース」は、芸術性とクラフツマンシップを融合した世界限定モデル。手元で静かに、そして力強く物語を語るその佇まいは、時間を知る以上の価値をもたらします。節目の年に、自分らしい決意を託したくなる一本です。

奔馬が象徴する新たな始まり

本作は、中国現代美術を代表する画家Peon Xu（ピオン・シュー／徐悲鴻）の名作「Galloping Horse（奔馬図）」に着想。

キャリバーのイエローゴールドカラーのローターに彫刻された奔馬は、勢い、自由、勇気の象徴として、手首の動きに合わせて躍動します。

午年に込められた前進と再生のメッセージが、静かに心へ響きます。

芸術と機構美が融合した一本

径42mmのステンレススティールケースに収められたグラデーションレッドのダイアルは、日の出を思わせる詩的な表情。

ゴールドカラーの針とアプライドインデックス、6時位置のムーンフェイズ表示が、洗練されたフェイスを完成させます。

ムーブメントにはロンジン エクスクルーシブキャリバーL899.5を搭載し、約72時間のパワーリザーブを実現しています。

手元で輝く午年限定モデル

価格：447,700円



ブラックのアリゲーターレザーストラップとステンレススティール製フォールディングクラスプが、エレガントな存在感をプラス。

シースルーケースバックには「YEAR OF THE HORSE-LIMITED EDITION-ONE OF 2026」の特別刻印が施され、世界限定2,026本という希少性も魅力です。

日常に寄り添いながら、確かな個性を主張します。

【ケース】

径42mm、厚さ11.20mm、ステンレススティール

サファイアクリスタル(両面多層反射防止コーティング)

シースルーケースバック※特別刻印:“YEAR OF THE HORSE-LIMITED EDITION-ONE OF 2026”

防水性：3気圧防水

【ダイアル】

グラデーションレッド

ゴールドカラーのアプライドインデックス

【ムーブメント】

自動巻き機械式

ロンジン エクスクルーシブキャリバーL899.5

パワーリザーブ約72時間

【ストラップ】

ブラックのアリゲーター製

トリプルセーフティフォールディングクラスプ

世界限定：2,026本

時を超えて受け継がれる美意識

ロンジン マスターコレクション イヤー・オブ・ザ・ホースは、馬が象徴する力強さと優雅さを、時計という永遠の形に閉じ込めた一本。

芸術、歴史、そして技術が重なり合い、身に着ける人の時間に深みを与えてくれます。

新しい年を迎える節目や、大切な記念に選びたくなる特別感♡長く寄り添うパートナーとして、その価値を実感できるはずです。