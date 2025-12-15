ºòÇ¯·ëº§ÊóÆ»°ì¿§¤À¤Ã¤¿²£»³Í³°Í¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤ê¤È¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡ª¡×·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ë¶ì¾Ð¤¤
µÜ²¼ÁðÆå¤ÎµÜ²¼·ó»ËÂë¡Ê35¡Ë¡¢¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¼ò°æ·òÂÀ¡Ê42¡Ë²£»³Í³°Í¡Ê33¡Ë¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂÀÅÄ¥×¥í¥é¥¤¥Ö·î¾Ð2025¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÇMC¤òÌ³¤á¤¿¡£
ÁðÆå¹Ò´ð¡Ê34¡Ë¤«¤é¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤ÇMC¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤Ä¤Ã¤³¤Þ¤ì¤¿¼ò°æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖºÇ½é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£ÂæËÜ¾å¤ÏËÍ¤¬¿Ê¹Ô¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µÜ²¼¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀµÄ¾¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤ÉÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈµÜ²¼¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊµÜ²¼¤Ï¡ÖËÍ¤é¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Ï¾Þ¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö50Ëü¤Ê¤éÍèÇ¯¤Ï¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç½Ð¤Æ¤â¡Ä¡×¤È¿§µ¤¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»öÌ³½ê¤¬¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¼ã¼ê¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖµîÇ¯¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤¹¤°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ»ö¤¬Á´Éô»ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¶²½Ì¤¹¤ë²£»³¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ë¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤ê¤È¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡ª¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¡¢¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£