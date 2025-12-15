ドル円のピボットは１５５．３５円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（23:03現在）
ドル円
現値155.14 高値155.99 安値154.85
156.94 ハイブレイク
156.47 抵抗2
155.80 抵抗1
155.33 ピボット
154.66 支持1
154.19 支持2
153.52 ローブレイク
ユーロ円
現値182.24 高値183.04 安値181.84
184.11 ハイブレイク
183.57 抵抗2
182.91 抵抗1
182.37 ピボット
181.71 支持1
181.17 支持2
180.51 ローブレイク
ポンド円
現値207.68 高値208.59 安値207.10
209.97 ハイブレイク
209.28 抵抗2
208.48 抵抗1
207.79 ピボット
206.99 支持1
206.30 支持2
205.50 ローブレイク
