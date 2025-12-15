きょうの為替市場、円高が優勢となっておりドル円は一時１５４円台に再び下落。市場は引き続き、今週の日銀決定会合での利上げ期待を急速に高めており、円買いにつながっている模様。



本日は日銀短観が公表されていたが、大企業製造業の景況感は４年ぶり高水準となり、利上げを裏付けている。また、木原官房長官の発言も円買いに反応していた模様。長官は「金融政策の具体的手法は日銀に委ねられるべき」と、高市政権これまでのスタンスに変化はないが、市場は過敏に反応していたようだ。



ドル円は再び１５５円割れを試す動きが見られている。先週は１５５円を割り込むと押し目買いも観測されていた。来年はドル安との見方も多いようだが、円安期待もなお根強い。日米の金利差はさらなる縮小が想定されるものの、それでも他の主要国と比較すれば金利差はあり、もうしばらく円キャリー取引が続くと見ているのかもしれない。



今週は１６日（火）に米雇用統計、１８日（木）に消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表が予定されている。ともに１１月分。１０月分の米雇用統計についても一部公表される予定。一部からは、明日の米雇用統計はＦＲＢの来年の追加利下げを示唆する可能性が高いとの見方も出ていた。



このあとの日本時間０時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５６円に観測。



15日（月）

156.00（9.1億ドル）

156.50（12.0億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

