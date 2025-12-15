¡Ö1Ëç¤Ç¤â½Å¤ÍÃå¤Ç¤â¡ý¡×¡ÖÇã¤¤Â¤·¤¿¡ª¡×¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û40¡¦50Âå¤âÁÀ¤¤¤¿¤¤♡¡ÖÍ¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
ËèÆü¤ÎÉþÁõ¤ËÇº¤à¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥·¥ã¥ì¸«¤¨¤¹¤ë¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¤ÎÉþ¤ä¾®Êª¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¤«¤é¡¢40¡¦50Âå¤¬ÁÀ¤¤¤¿¤¤¡ÖÍ¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£È´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ã¥Ä¤äÃå²ó¤·ÎÏ¹â¤á¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¤¥êー¥ë¥Ã¥¯¤Ëº£¤¹¤°¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤½¤¦¤ÊÍ¥¤ì¤â¤Î¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÉáÃÊ¤ÎÁõ¤¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò³ð¤¨¤Æ¡£
¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯ ¡ß ¾åÉÊ¤Êµ¯ÌÓ´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¤³¤Ê¤ì¥·¥ã¥Ä
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥Ä¥¤¥ë¥ïー¥¯¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¥·¥ã¥Ä¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
µ¯ÌÓ´¶¤Î¤¢¤ë¾åÉÊ¤ÊÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢Âç¿Í¤ÎÆü¾ïÃå¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¥·¥ã¥Ä¡£2ËçÂµ¤ä¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥Á»ÅÍÍ¤Ê¤É¥ïー¥¯¥¦¥§¥¢¤ÎÍ×ÁÇ¤â¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿1Ëç¤Ç¤¹¡£ÃË½÷·óÍÑ¤ÇÃå¤é¤ì¤ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥µ¥¤¥º´¶¤Î¤¿¤á¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¤Û¤É¤è¤¤È´¤±´¶¤â¥×¥é¥¹¤Ç¤¤½¤¦¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î@shocogram__¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ìËç¤ÇÃå¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢Ãæ¤Ë¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤ä¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç±©¿¥¤Ë¤·¤ÆÃå¤ë¤Î¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤è¤¦¡£
¥ª¥ó¥ª¥ÕÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¥¥ì¥¤¸«¤¨¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥¿¥Ã¥¯¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä / ¾æÄ¹¤á¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
@shocogram__¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¬¤·¤¬¤·µ¤·ó¤Í¤Ê¤¯Àö¤¨¤ëÇò·Ï¤Î¤¤ì¤¤¤á¥Ñ¥ó¥Ä¤¬Íß¤·¤¯¤ÆÇã¤¤Â¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥Ã¥¯¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥¿¥Ã¥¯ ¡ß ¥»¥ó¥¿ー¥×¥êー¥Ä¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È¸«¤¨¤·¤Ê¤¬¤é¤¹¤Ã¤¤ê´¶¤â±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë1ËÜ¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤ë¥É¥ìー¥×À¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ´¶¤Ç¡¢Àü¤¯¤À¤±¤Ç¥³ー¥Ç¤òÉÊÎÉ¤¯»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥«ー¥Ç¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¥ª¥Õ¥£¥¹¥ë¥Ã¥¯¤Ë¤â¡¢¥í¥óT¤ä¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤Î¤â¡ý
·Ú¤µ¤ÈÊÝ²¹À¤òÎ¾Î©¤·¤¿Í¥½¨¥¢¥¦¥¿ー
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥Ñ¥Õ¥Æ¥Ã¥¯¥Ñー¥«¡×\7,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÅßËÜÈÖ¡¢¥Þ¥¹¥È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡È¤¢¤Ã¤¿¤«¥¢¥¦¥¿ー¡É¡£¤Ç¤â½Å¤¤¤Î¤Ï¸ª¤¬¶Å¤ë¤«¤é¶ì¼ê¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤Ç¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¬¡¢·Ú¤µ¤ÈÊÝ²¹À¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥Æ¥Ã¥¯¥Ñー¥«¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ã¤¤ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Ç¡¢Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤Ë¤â¼«Á³¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¡£@shocogram__¤µ¤ó¤Ï¡Ö²¤½£ÆÃÊÌ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂÐ¾Ý¥«¥éー¡×¤È¤¤¤¦¥ï¥¤¥ó¥«¥éー¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£1ÅÀÅêÆþ¤Ç¥Ñ¥Ã¤È²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ì¥Ç¥£¥é¥¤¥¯¤Ê¥³ー¥Ç¤Ë¤âÍî¤È¤·¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Þ¥Õ¥éー
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥Òー¥È¥Æ¥Ã¥¯¥Þ¥Õ¥éー¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾®Êª¤âËÉÙ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£@shocogram__¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤é¤·¤¤ÇÛ¿§¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤È¤¤¤¦¥Òー¥È¥Æ¥Ã¥¯¥Þ¥Õ¥éー¤ò¥ì¥³¥á¥ó¥É¡£µÛ¼¾È¯Ç®µ¡Ç½¤Ä¤¤Ç´¨¤¤Æü¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë1ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥Àー¥¯¥Èー¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÅß¥ë¥Ã¥¯¤â¡¢¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤Ç¥°¥Ã¤È²Ú¤ä¤«¤Ë¥¯¥é¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
