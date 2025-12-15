セブン‐イレブンから濃厚ショコラシリーズ登場♡冬にときめくご褒美パン4選

寒さが本格化する冬は、心まで満たしてくれる濃厚な甘さが恋しくなる季節。そんな気分に寄り添うように、セブン‐イレブンから「濃厚ショコラ」シリーズが登場します。忙しい毎日や年末の慌ただしさの合間に、手軽に楽しめるショコラスイーツパンは、まさに自分への小さなご褒美。味わいも食感も異なる全4品が、冬のひとときを甘く彩ります♪

濃厚さと食感にこだわった冬ショコラ

「濃厚ショコラ」シリーズは、チョコレートのコク深さと食感の楽しさを追求したラインアップ。

ふんわりとした生地、ザクザク食感、しっとり濃厚なチョコ生地など、それぞれ異なる魅力を詰め込み、最後まで飽きずに楽しめます。

甘さの中にもしっかりと満足感があり、寒い日にぴったりのスイーツパンです。

チョコ尽くしの全4品ラインアップ

チョコホイップクロワッサン

チョコブラウニーパイ

ザクっと濃厚ショコラバー

チョコクリームドーナツ

「チョコホイップクロワッサン」は、クロワッサン生地にチョコビスケット生地、チョコホイップ、チョココーティングを重ねた贅沢仕様。価格は203.04円（税込）。

「チョコブラウニーパイ」は、チョコクリーム・ブラウニー生地・チョココーティングの三層仕立てで、203.04円（税込）。

「ザクっと濃厚ショコラバー」は、なめらかなチョコケーキとクランブルの食感が楽しく、167.4円（税込）。

「チョコクリームドーナツ」は、ふんわり生地と優しい甘さのチョコホイップが魅力で、199.8円（税込）。すべて12月16日（火）より順次発売です。

忙しい冬に寄り添うご褒美スイーツ

仕事や家事に追われる日々、ちょっと一息つきたいときに寄り添ってくれるのが、このショコラシリーズ。

担当者コメントにもあるように、見た目のワクワク感や濃厚な味わいは、短い時間でも心を癒してくれます。コンビニで気軽に手に入るのも嬉しいポイントです。

この冬は甘いご褒美を味方に

セブン‐イレブンの「濃厚ショコラ」シリーズは、冬だからこそ味わいたい深みのある甘さが魅力。頑張った日の帰り道や、ほっと一息つきたい時間にぴったりです。

気分やシーンに合わせて選べる4品で、日常に小さな幸せをプラスしてみてはいかがでしょうか♡忙しい毎日に、甘い余韻をそっと添えてくれます。ぜひチェックしてみてください。