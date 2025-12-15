HANA¡¡¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡¡¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÆó¤Ä¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¡ÈËÜ²»¡É¡×
7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤¬¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNo No Girls¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿HANA¤Ï¡¢CHIKA¤µ¤ó¡¢NAOKO¤µ¤ó¡¢JISOO¤µ¤ó¡¢YURI¤µ¤ó¡¢MOMOKA¤µ¤ó¡¢KOHARU¤µ¤ó¡¢MAHINA¤µ¤ó¤«¤é¤Ê¤ë7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Í¡¼¥à¤Ç¤â¤¢¤ë¡ØHANA¡Ù¤Ç¡¢¡È¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤â²Ö¤Ïºé¤¯¡¢Ã¯¤À¤Ã¤Æºé¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥³¥á¥ó¥È¡Ö»Ë¾å1¤Î¼«¿®ºî¡×
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¡Ö1¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤È¤·¤Æ¤âÈà½÷Ã£¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»Ë¾å1¤Î¼«¿®ºî¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢¿ÆÍ§¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÆó¤Ä¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¡ÈËÜ²»¡É¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡ÖÈà½÷Ã£¤ÎÀ¸¤Êý¤ä»Ä¤·¤¿¤¤»ö¡¢¸À¤¤¤¿¤¤»ö¡¢¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿»ö¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æº£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¤È¤¤¤¦»ö¡£1¿Í1¿Í¤¬ËþÊ×¤Ê¤¯ºé¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Ú¡¹¤·¤¤HANA¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿À¤µª¤â»Ä¤ëÎò»Ë¤Î°ìËçÌÜ¡¢¸Ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÌµ¤¤µÇ°¤¹¤Ù¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡£Âç¤¤Ê°¦¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHANA¡Ù¡Ê2026Ç¯2·î25ÆüÈ¯Çä¡¢ÇÛ¿®¤Ï2·î23Æü¤«¤é¤òÍ½Äê¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØDrop¡Ù¤«¤éºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ØNON STOP¡Ù¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÍÑ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê2¶Ê¤ò´Þ¤àÁ´11¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£