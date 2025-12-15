元グラビアアイドルでタレントの森咲智美（33）が15日、自身のインスタグラムを更新し、家族旅行のショットを公開した。

「先日、家族で旅行へ ロケで訪れて感動してから、『いつか家族みんなで来たい』と思っていた忍野八海へ」とつづり、山梨県へ家族で旅行したことを報告。

夫の平沼翔太外野手は今月9日に開催されたプロ野球の現役ドラフトで西武からオリックスへ移籍が決まったばかり。森咲は今年出産した第2子長女を抱っこする姿や旅館でワイングラスを手にするショット、富士山を眺める長男の写真なども投稿し、「富士山が見える旅館で、子どもたちの笑顔を見ながら過ごす時間は本当に幸せで…改めて、何気ない家族時間の尊さを感じました」とつづった。

「慌ただしい毎日だけど、こうして一緒に笑って過ごせる時間をこれからも大切にしていきたいな いつもありがとう」とメッセージ。

フォロワーからは「良い所ですよね！忍野八海」「カワイイお子さんに美しいママは絵になりますね」「オリックスへようこそ！応援してます。優勝に貢献してね」などのコメントが届いた。