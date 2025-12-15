¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¤Î²ÆÌý·æ¤ÈÆ±Ì¾¡©ÂæÏÑ¤ÎÂç³ØÀ¸¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯12·î12Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡¦ÁÜ¸Ñ¤Ë¡Ö¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Î²ÆÌý·æ¤ÈÆ±Ì¾¡©¡£ÂæÏÑ¤ÎÂç³ØÀ¸¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡Ö°ÊÁ°¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¿Æ¤¬¡¢Ì¼¤ËÂÄÉ±¡Ê¤À¤¡Ë¤È¤¤¤¦ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëµ´¤ÎÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£Ì¾Á°¤Ï³Ø¹»À¸³è¤ä¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¤â°ìÀ¸¤Ä¤¤¤Æ²ó¤ê¡¢Â¾¿Í¤¬¤½¤Î¿Í¤òÃÎ¤ëºÇ½é¤ÎÁë¸ý¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤«¤é¤«¤¤¤ä¸í²ò¤ò¾·¤¤ä¤¹¤¤Ì¾Á°¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ËÉÔÍ×¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¿Æ¤¬ÆÃÄê¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¹¥¤à¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÓÏ¹¥¡Ê¤·¤³¤¦¡Ë¤òÍýÍ³¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ë°ìÀ¸¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÇØÉé¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤Ï¡¢¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¡ØÌ¾Á°¡Ù¤ò¤á¤°¤ëÏÃÂê¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Þ¤¿ÊÌ¤Î·Á¤ÇÌ¾Á°¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢ÂæÏÑ¡¦Åí±à»Ô¤Ë¤¢¤ë·ò¹Ô²Êµ»Âç³Ø¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤¬È¯É½¤·¤¿¿·ÆþÉô°÷¾Ò²ð¤Ç¤¢¤ë¡£Âç³Ø¤ÎSNS¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬1Ç¯À¸¤Î¿·ÀïÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢µ¹Íö¸©Æîß´½Ð¿È¤Î²ÆÍ§Û¿¡Ê¥·¥¢¡¦¥è¥¦¥¸¥¨¡ËÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤¬¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦²ÆÌý·æ¡Ê¤²¤È¤¦¤¹¤°¤ë¡Ë¤ÎÃæ¹ñ¸ìÆÉ¤ß¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìµ¤¤ËÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÀè¤ÎÎã¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢½ã¿è¤Ê¶öÁ³¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¤Ï18Ç¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ï¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¤¹¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÌ¾Á°¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²ÆÁª¼ê¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤äÈÝ¤ä½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢ÂçÀª¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤¬¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¡Ø½äÎé¡Ù¤·¤Ë²¡¤·´ó¤»¤¿¡£ËÜÍè¤ÏÃ±¤Ê¤ëÁª¼ê¾Ò²ð¤À¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬¡¢´°Á´¤Ë¥Í¥¿¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¾ì¤È²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ºîÃæ¤Ç²ÆÌý¤¬¡Ø¼öÎîÁà½Ñ¡Ù¤ò»È¤Ã¤Æ¼öÎî¤ò¼è¤ê¹þ¤ßÁà¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ØÁ´Áª¼ê¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤ÐÁ´ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡ÊNBA¡Ë¤Ë¹Ô¤±¤ë¡Ù¡ØÅê¤²¤ë¤Î¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼öÎîÁà½Ñ¡¦¶Ë¥ÎÈÖ¤À¡Ù¡Ø¤³¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤ì¤Ð·ò¹Ô²Êµ»Âç³Ø¤Ï¤â¤¦Éé¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë²ÆÌý¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢Èà¤¬Ã±½ã¤Ê°Ìò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£Èà¤Ï¿ò¹â¤ÊÍýÁÛ¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤·¡¢¶ìÇº¤ÎËö¤ËÈá·àÅª¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ëÍýÁÛ¼çµÁ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î³ëÆ£¤«¤é¿Í´Ö¤ÎÊ£»¨¤µ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸Þ¾ò¸ç¡Ê¤´¤¸¤ç¤¦¤µ¤È¤ë¡Ë¤È¤Î°ø±ï¤Ï¡¢¤½¤ÎÈá·àÀ¤ò¤µ¤é¤ËºÝÎ©¤¿¤»¡¢Èà¤òËº¤ì¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾Á°¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢°ì¿Í¤Î°ìÈÌ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÍÁ³¤Î¥Ð¥º¤êÊý¤ò¡Ø¤¿¤À¤Î¶öÁ³¤À¡Ù¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢É®¼Ô¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯2·î¡¢²ÆÁª¼ê¤¬ÂæÏÑ¡¦¿·ËÌ»Ô¤Ë¤¢¤ë¶ÓÏÂ¹â¹»¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÂç²ñ¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿»þÅÀ¤Ç¤â¤¹¤Ç¤Ë°ìÅÙÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ÎºÝ¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ø¸Þ¾ò¸ç¤ÎÅÐ¾ì¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡Ù¡Ø¤µ¤¹¤¬¤Ë¸Þ¾ò¤â¼ê¤ò²¼¤»¤Ê¤¤¤«¡Ù¡Ø¤³¤ÎÏ»´ã¤Ë±Ç¤ë¾ðÊó¤Ï¥ª¥Þ¥¨¤ò²ÆÌý·æ¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬²¶¤Îº²¤¬¤½¤ì¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤ó¤À¤è¡£¤µ¤Ã¤µ¤ÈÅú¤¨¤í¡ª¡ª¡£¥ª¥Þ¥¨¤ÏÃ¯¤À¡ª¡ª¡Ù¤Ê¤É¤È¤«¤é¤«¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö²ÆÁª¼êËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤è¤ëÃíÌÜ¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Î¾®¤µ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ºÇ½ªÅª¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥³¡¼¥È¾å¤Ç¤Î³èÌö¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¶öÁ³¤¬¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤¿³Ú¤·¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ï¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤·Á¤Ç¸½¼Â¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤â¤Î¤À¡£É®¼Ô¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éº£¤Þ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆ±µéÀ¸¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾¤â¤¦¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Âç³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ë°ì¿Í¤À¤±¡¢ÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¹á¹Á½Ð¿È¤ÎÌ¾Í¥¡¦Ä¥¹ñ±É¡Ê¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¡Ë¤ÈÆ±¤¸Ì¾Á°¤À¤Ã¤¿¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë