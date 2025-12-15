【ZARAのカーキ色】がセンス別格！ 大人に似合う「サマ見えブーツ」

冬コーデで活躍するブーツ。人と差をつけたい大人女性は、カーキに注目してみて。おすすめしたいのは【ZARA（ザラ）】から登場した、カーキのレースアップブーツとロングブーツ。洗練されたデザインでサマ見えが狙えるので、ぜひ冬コーデにプラスワンしてみて。

足元からコーデを格上げするレースアップブーツ

【ZARA】「リアルレザー レースアップ ショートブーツ」\17,990（税込）

足元からおしゃれを底上げできそうなショートブーツ。アッパーの85%にレザーを使用していて高級感があり、落ち着いたトーンのカーキも大人の上品見えをサポート。フロントのレースアップディテールが華やかなアクセントになり、サマ見えが期待できます。サイドジッパー付きで、着脱しやすいのも嬉しいポイント。カジュアルコーデのほか、甘めコーデの外しとして合わせるのもおすすめ。

コーデの鮮度アップが狙える！ きれいめロングブーツ

【ZARA】「キトゥンヒールブーツ」\10,990（税込）

今シーズンのトレンドとして注目を集めているロングブーツ。スラリとしたシルエットとポインテッドトゥが、足元まで美しく演出してくれそうです。華奢なヒールも上品で、リバイバル中のジーンズをインした着こなしもおすすめ。あえてカーキを選ぶことで、コーデがパッと垢抜けるかも。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M