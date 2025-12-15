『ピクミン ブルーム』苗の上限解放はお得!? 週末に開催したパーティーウォークの結果も交えた最新リポート【プレイログ#1073】
2025年12月15日（月）、位置情報ゲーム『ピクミン ブルーム』で各種スポットやイベントなどを通じて入手できるピクミンの元となる“苗”の所持数がついに解放。
これまで最大100個だったものが200個まで増やせるようになった。
安心して苗を集めよう
プレイログ第1073回目の今回は、苗の所持数を増やす方法とWebストア限定のスペシャルパックをおさらい。
そして週末のコミュニティ・デイに合わせて主催したパーティーウォークの結果を合わせてお届けする。
みなさん、参加いただきありがとうございました!!
苗の所持数問題ともさようなら
本日（12/15）より従来最大100個だった苗の所持数が“苗の上限”を購入することで200個まで増やせるようになった。
そこでここからは現在100個まで解放済みの場合、1回あたりいくらで増やせるのか。
そしてWebストア限定のお得なスペシャルパックについて順に紹介していく。
【苗の上限解放について】
■上限が100個以上のユーザー
・1個あたり480円
・1個で5枠増える
筆者はすでに100個まで解放済みなので手元で確認できないのだけど、たしか現状の上限が95個以下まではコインなら180枚、現地通貨なら320円で5枠増やせたはず。
それが100個以上になると現地通貨のみ480円と少し高くなっている。
そこで少しお得なのがWebストア限定のスペシャルパックだ。
すでに100個まで解放済みの人はぜひこちらも検討してみよう。
パーティーウォークの結果報告
週末（12/13と14）に行われたプリムラのコミュニティ・デイに合わせてパーティーウォークを主催。
今回もたくさんの人に参加していただき、単身で参加したコミュニティ・デイをみなさんと共有しながらたのしむことができた。
それではさっそく、総歩数と参加人数を確認していこう。
実際には1人でもくもくと少しばかり寂しさを感じながら散歩をしていたはずが、確認するたび増えていく参加人数に“みんなもどこかで歩いているんだ”と想像するだけで気持ちも前向きになっていく。
当日はあいにくの雨だったのだけど、きっと同じ環境の中で歩いている人もいるんだと大きな励みになりました。
今後も引き続きコミュニティ・デイに合わせてパーティーウォークを主催する予定なので、みなさんぜひ参加していただけるとうれしいです!!
【2025年12月のコミュデイリポートはこちら】
P.N.深津庵
※深津庵のX（旧Twitter）はこちら
(執筆者: 深津庵)