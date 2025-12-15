¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¤òÊû¤²¤ë¡¡¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤ÏÆÀÅÀ¸å¤Ë¥¸¥ç¥¿¤Î¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¡ª¡¡¡ÖÈà¤ò·è¤·¤ÆËº¤ì¤Ê¤¤¡×
¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë»þÂå¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¸Î¥Ç¥£¥ª¥´¡¦¥¸¥ç¥¿»á¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè16Àá¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï¥ê¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï2021Ç¯12·î°ÊÍè¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥¸¥ç¥¿»á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥Ã¥Á¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ä¤¤ºÇ¶á¡¢Èà¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÈà¤ò·è¤·¤ÆËº¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈà¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¤¤¤ë¤«¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Èà¤ÏÎÉ¤¤Í§¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤Ã¤¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²¶¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤òÈà¤ËÊû¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
º£²Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Ï35ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤ëÇ¯Îð¤ËÃ£¤·¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ç¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï16»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£