¡ÖºÆ¿³À©ÅÙ¡×¤á¤°¤ëË¡À©¿³µÄ²ñ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤Ë¡ÄÀÈÈºáÈï³²¼Ô²ÈÂ²¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤¬ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·üÇ°¤ÎÀ¼
·º»öºÛÈ½¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹ºÆ¿³À©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤¬Ë¡Ì³¾Ê¤Î¡ÖË¡À©¿³µÄ²ñ¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎµÄÏÀ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÈÈºáÈï³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤Ê¤É¤«¤é¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤¬ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯4·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ë¡À©¿³µÄ²ñ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤Î¼ç¤ÊÁèÅÀ¤Ï¡¢ºÆ¿³ÀÁµá¿³¤Ç¤Î¡Ö¾Úµò³«¼¨¡×¤Î¤¢¤êÊý¤Ç¤¹¡£
ºÆ¿³ÀÁµá¿³¤Ï¡¢Íºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¸µÈï¹ðÂ¦¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¾Úµò¤òºÛÈ½½ê¤ËÄó½Ð¤·¡¢¤½¤Î¾Úµò¤òºÛÈ½½ê¤¬¡ÖÌµºá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹¤Ù¤ÌÀ¤é¤«¤Ê¿·¾Úµò¡×¤ÈÇ§¤á¤ì¤Ð¡¢ºÆ¿³³«»Ï¤¬·è¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½¹Ô¤Î·º»öÁÊ¾ÙË¡¤Ç¤Ï¡¢ºÆ¿³ÀÁµá¿³¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Úµò³«¼¨¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
µîÇ¯¡¢Ìµºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¸ÓÅÄ¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤ËºÆ¿³ÀÁµá¤ò¤·¤Æ¤«¤é½ÅÍ×¤Ê¾Úµò¤¬³«¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë29Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¿³Íý¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥ë¡¼¥ë¤òÀ°È÷¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¸«Ä¾¤·¤Î¤¿¤á¤ÎµÄÏÀ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¡À©¿³¤ÎÉô²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¾Úµò³«¼¨¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¤Î°Ñ°÷¤é¤¬ºÆ¿³¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¡ÖÉý¹¤¤¾Úµò¤ò³«¼¨¤¹¤Ù¤¤À¡×¤Èµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¡»¡´±¤äºÛÈ½´±¡¢³Ø¼Ô¤Î°Ñ°÷¤é¤«¤é¤Ï¾Úµò³«¼¨¤ÎÈÏ°Ï¤ËºÝ¸Â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´í×ü¤¹¤ë°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤ê¡¢µÄÏÀ¤ÏÊ¿¹ÔÀþ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÈÈºáÈï³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾¯¤·¤À¤±¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤½¤¦µá¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì¼¤¬ÀÅª¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿½÷À¤Ç¤¹¡£Ì¼¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡¢ÃÎ¿Í¤ÎÃË¤«¤éÀÅª¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤ÏÈï³²¤ò¼«³Ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡Ö¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡ÊPTSD¡Ë¡×¤òÈ¯¾É¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢³°½Ð¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Âð¤Ë¤Ò¤¤³¤â¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÃÎ¿Í¤ÎÃË¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¾Ú¸ÀÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Ì¼¤ËÂå¤ï¤ê¡¢½÷À¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¾õ¶·¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤«¤é¿ôÇ¯¡£Êì¿Æ¤Ï¡¢¡ÖÌ¼¤Ï³°¤òÁë¤«¤é¸«¤ë¤È¤«¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡¢¸¼´Ø¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¾¯¤·¤º¤Ä¾®¤µ¤ÊÍ¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö²Ã³²¼Ô¤Î·º¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤â¡¢Èï³²¼Ô¤Ï¸µ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¡£¸µ¤ÎÀ¸³è¤ËÌá¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ºÛÈ½¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÈñ¤ä¤·¤¿»þ´Ö¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
½÷À¤Ï¡Ö¤¨¤óºá¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ë¡À©¿³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµÄÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ÊÃ±¤ËºÆ¿³¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¿É¤«¤Ã¤¿¤¢¤Î»þ´Ö¤òºÆ¤Ó²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¾¯¤·¤À¤±¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÈºáÈï³²¼Ô¤Î»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡¢¾åÃ«¤µ¤¯¤éÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖË¡À©¿³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµÄÏÀ¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£¾åÃ«ÊÛ¸î»Î¤¬ÆÃ¤Ë·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÀÈÈºá¤Ç¤¹¡£
ÀÈÈºá¤ÏÌ©¼¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÈÈ¹Ô¤òÎ©¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎµÒ´ÑÅª¤Ê¾Úµò¤ÏÀÅª¤Ê¹Ô°Ù¤ò±Ç¤·¤¿Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÆ¿³ÀÁµá¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤½¤¦¤·¤¿¾Úµò¤ò»Ä¤¹É¬Í×¤¬À¸¤¸¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Ï»ö·ï¤ò°ìÀ¸³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ëº¤ì¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÈï³²¼Ô¤ò¤µ¤é¤Ë½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·ºË¡¤Ê¤É¤¬2023Ç¯¤Ë²þÀµ¤µ¤ì¡¢ÀÈï³²¤Î²èÁü¤äÆ°²è¤ò¸¡»¡¤¬¾Ãµî¤Ç¤¤ëµ¬Äê¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤È¤Î¡ÈÌ·½â¡É¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤½¤ÎË¡Î§¤È¡¢¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
Ë¡À©¿³¤ÎÉô²ñ¤ÎµÄÏÀ¤Ç¤Ï¡¢¾Úµò¤Î¡ÖÌÜÅª³°»ÈÍÑ¡×¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÏÀÅÀ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¹Ô¤Î·º»öÁÊ¾ÙË¡¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎºÛÈ½¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤Î°Ñ°÷¤«¤é¤Ï¡ÖÊóÆ»µ¡´Ø¤Ø¤ÎÄó¶¡¤ä»Ù±ç¼Ô¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÊÛ¸î³èÆ°¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¡×¤È¤·¤Æ¶Ø»ß¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾åÃ«ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤¬Í½´ü¤·¤Ê¤¤·Á¤Ç¡¢ÀÅª¤Ê²èÁü¤¬¤Ð¤é¤Þ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ØÌÜÅª³°»ÈÍÑ¡Ù¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Èï³²¼Ô¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â¿«¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¾åÃ«ÊÛ¸î»Î¤ÏË¡À©¿³µÄ²ñ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤Î¾ì¤Ë¡ÖÀÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÄó¸À¤·¤Þ¤¹¡£
¾åÃ«¤µ¤¯¤é ÊÛ¸î»Î
¡ÖÀÈÈºá¤ÎÈï³²¤Î¼ÂÂÖ¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºÆ¿³ÀÁµá¤¬¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡£ºÆ¿³¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢ºÛÈ½¤ÇºÆ¤Ó¿É¤¤µ²±¤òÏÃ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£Èï³²¼Ô¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤ÎÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤ò°Ñ°÷¤ÎÊý¡¹¤Ï´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×