金融資産4300万円「現役時代にはなかった自由を謳歌している」70歳男性の老後一人暮らし
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、北海道在住70歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：70歳男性
同居家族構成：本人のみ
居住地：北海道
リタイア前の雇用形態：公務員
リタイア前の年収：750万円
現在の資産：預貯金1300万円、リスク資産3000万円
これまでの年金加入期間：国民年金480カ月、厚生年金480カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万5075円
老齢厚生年金（厚生年金）：13万5500円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
「今の年金額で十分満足」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足している」と回答した今回の投稿者。
その理由として「持ち家（マンション）に住んでおり家賃もかからないことに加えて、お金がかかる趣味もないので、今の年金額で十分満足している」と語っています。
ひと月の支出は約「15万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
「食事は自炊を心がける」現在は仕事をしていないため、年金以外の収入はないとのこと。
そのため年金生活においては「なるべく固定費を削減し、食事は自炊を心がけて食費を減らすよう努めている」など節約を意識しているとあります。
「年金が入ったときは喜びを感じる」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「給料の多くを交遊費に充てていたため、貯金が思ったよりもできなかった。リタイア後にお金にそれほど余裕がないことに気がつき、節約を始めたが、現役時代から節約に努めていれば、今とは違う老後を過ごす選択肢もあったかもしれない」と後悔を口にします。
今の生活については「これから先も同じだけ年金がもらえるかどうか不安。また、年金額が減額されることがあるが、その理由が不透明で不満を抱いている」とコメント。
一方で「年金が入ったときは喜びを感じる。日々の節約で貯まったお金で旅行に行ったりと、現役時代にはなかった自由な時間を謳歌（おうか）している」と老後生活の楽しみも教えてくれました。
(文:あるじゃん 編集部)