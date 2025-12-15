「Xでずっと酷い人が居ましたよね…」歌手、誹謗中傷に法的措置取る「当該人物の身元の特定に至りました」
歌手の中澤卓也さんは12月15日、自身のInstagramを更新。誹謗（ひぼう）中傷に法的措置を取ったことを報告しました。
【中澤卓也、誹謗中傷に法的措置】
コメントでは「Xでずっと酷い人が居ましたよね…」「卓也くんが憂いなく歌手活動が出来るように願ってます ファンにとっても嬉しいお知らせです 頑張ってね」「ず〜と応援していますよ」「私もちょっとへこみましたが、応援する気持ちは一ミリも変わりませんよ！益々気持ちは盛り上がりました！負けへんで！！」「二度と起きない事を願っています!」「悔しい思いの日々でしたね!!これで前進あるのみ」「今後は誹謗中傷なくなること切に願ってます」と、応援の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「ファンにとっても嬉しいお知らせです」中澤さんは「これまで、SNS等で関係者の皆様や私に対する誹謗中傷が継続的に行われておりましたが、 これらの誹謗中傷を対象として法的措置をとりました結果、裁判所によって、これらの投稿が違法であるとの認定がなされ、当該人物の身元の特定に至りました。当該人物に対する刑事告訴は当局において受理され、現在捜査が行われております」と報告。「今後も、SNS、YouTubeその他媒体を問わず、誹謗中傷に対しては、民事上・刑事上の法的措置を含めた厳格な対応を検討してまいる所存です」と、今後についても語りました。
「やっと捕まるのね」Xでも同様の投稿をした中澤さん。引用では「やっと捕まるのね〜 自動投稿だったのかしら24時間張り付いて誹謗中傷どころか他の歌手の妨害もしてたわよね〜」などの声も上がっており、ファンの中でも問題視されていたことがうかがえます。誹謗中傷がなくなることを願うばかりです。
