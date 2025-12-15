SWEET STEADY¡¦±üÅÄºÌÍ§¡¡ÃÏ¸µ¡¦Ê¡°æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡2ÆüÏ¢Â³¿©¤Ù¤¿³¤Á¯¥°¥ë¥á¾Ò²ð
7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØSWEET STEADY¡Ù¤¬14Æü¡¢Åìµþ¡¦¼®Î±¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÊ¡°æ¥Õ¡¼¥É¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È 2025inÅìµþ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±üÅÄºÌÍ§¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤ä±öÀîè½À¤¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤é¤¬Ê¡°æ¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
SWEET STEADY¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¡Ø¥«¥ï¥¤¥¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ä¡ØCall me, Tell me¡Ù¤Ê¤É·×8¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉË¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£±öÀîè½À¤¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿³¤Á¯¥°¥ë¥á
¿©¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÊ¡°æ¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤â¾Ò²ð¡£Ê¡°æ½Ð¿È¤Î±üÅÄ¤µ¤ó¤¬¿È¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ø±ÛÁ°¤¬¤Ë¡Ù¤òÌ£¤ï¤¤¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡Á¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±öÀî¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÊ¡°æ¥°¥ë¥á¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÀèÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¡Ê±üÅÄ¤µ¤ó¡Ë¤È°ì½ï¤ËÊ¡°æ¸©¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°Çñ¤·¤Æ¡¢Á°¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ë¡È¤Õ¤¯¤¤¥µ¡¼¥â¥ó¡É¿©¤Ù¤¿¤ê¡£¼¡¤ÎÆü¤â¿©¤Ù¤¿¤è¤Í¡×¤È¡¢2ÆüÏ¢Â³¿©¤Ù¤ë¤Û¤É¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£±üÅÄ¤µ¤ó¤â¡Ö¡È¤Õ¤¯¤¤¥µ¡¼¥â¥ó¤ª¤¤¤·¤¤¤Í¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ë¸þ¤«¤¤¤Î¤ªÅ¹¤Î¤Õ¤¯¤¤¥µ¡¼¥â¥ó¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÊ¡°æ¥Õ¡¼¥É¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È 2025inÅìµþ¡Ù¤Ï¡¢13Æü¡¦14Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¡£²»³Ú¤ä¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤Û¤«¡¢Ì¾»ºÉÊ¤ÎÈÎÇä¤äÅ´Æ»¥¸¥ª¥é¥Þ¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£