ÃæÂ¼²í½Ó¡¡±Ç²è´ÆÆÄ½éÄ©Àï¡Ö¼«Ê¬¤Î¼Çµï¤Ë¤Ï´Å¤¯¤Ê¤ë¡×Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼²í½Ó¤¬£±£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è½é´ÆÆÄºîÉÊ¡Ö¸Þ½½Ç¯ÌÜ¤Î²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¡ÊÍèÇ¯£±·î£¹Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿³ùÅÄÉÒÉ×»á¤È³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿Íµ¤ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¡Ê£±£¹£·£µ¡Á£·£¶Ç¯¡Ë¤¬¡¢£µ£°¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë±Ç²è²½¡£¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡È¥«¡¼¥¹¥±¡É¤³¤ÈÄÅÂ¼¹À²ð¡ÊÃæÂ¼¡Ë¡¢Æ±µéÀ¸¤Î¡È¥ª¥á¥À¡É¤³¤ÈÃæÃ«Î´É×¡ÊÅÄÃæ·ò¡Ë¡¢¹À²ð¤Î¶¿Î¤¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡È¥°¥ºÏ»¡É¤³¤È·§Âô¿Ï»¡Ê½©ÌîÂÀºî¡Ë¤Î£³¿Í¤Î¸½ºß¤òÉÁ¤¯¡£Æ±ºî¤Î¸¶ºîËÜ¡ÖÊ®¿å¡¡¸Þ½½Ç¯ÌÜ¤Î²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¡Ê³ÑÀî½Õ¼ù»öÌ³½ê¡Ë¤â¤³¤ÎÆü¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³ùÅÄ»á¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤¬¼èºà¤ËÆþ¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡££µ£°Ç¯°Ê¾å¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ëÃæÂ¼¤Ï¡Ö³ùÅÄ¤µ¤ó¤¬Íè¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Þ¤«¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ëº£Æü¤Ï¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÆ±ÀÊ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ËÂç´î¤Ó¡£³ùÅÄ»á¤¬£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¶âÍËÆü¤ÎºÊ¤¿¤Á¤Ø¡×¡¢¡ÖÃË½÷£·¿Í²ÆÊª¸ì¡×¡¢£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÉðÂ¢¡¡£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¡×¤Ê¤ÉÌ¾ºî¤ò¿ôÂ¿¤¯ÇÚ½Ð¤·¤¿¤¿¤¿¤á¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡Ù¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢³ùÅÄ»á¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È£µ£°Ç¯Â³¤±¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥êÅú¤¨¤Æ¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡£²Ç¯È¾Á°¤Î³ùÅÄ»á¤Î¡Ö²í½Ó¡¢´ÆÆÄ¤ò¤ä¤ì¡×¤Î°ì¸À¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤È¼ç±é¤ÎÆóÅáÎ®¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¼Çµï¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â´Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÊÔ½¸ºî¶È¤Î»þ¡¢¼«Ê¬¤Î¼Çµï¤Ë¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¤³¤í¤¬£±¤Ä£²¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢³ùÅÄ»á¤ÎµÓËÜ¤òÀä»¿¡£¡Ö¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÈµÓËÜ¤Î¼êË¡¤¬»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¤¨¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢²ÎÉñ´ì¤Î±Ç²è¤Ç¤¹¤è¤Í¡©ºÇ½é¤Ï¥ä¥¯¥¶¤Î¹³Áè¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤Î¶â»úÅã¤¬ÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Ì´¤ÎÅ¸³«¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤â¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤ÎÆü¡¢²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ìÃæ¤«¤éÇ®¤¤Çï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤ä¡Á¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÅâÆÍ¤Ê¼ÁÌä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¸ä³ÚÊª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡££µ£°Ç¯Á°¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²û¤«¤·¤¯»×¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Þ¤¿½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¥¢¤Î»ú¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£