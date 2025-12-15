Ì¡²è¡ØAKIRA¡Ù¤Î¡È¶âÅÄ¥Ð¥¤¥¯¡É¤â¡Ä¡¡ÂçÍ§¹îÍÎ¤¬¸¶²è¡¦´Æ½¤¡¡¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢¡¼¥È¤ò¶äºÂ¤ËÅ¸¼¨
¡ØAKIRA¡Ù¡Ø¥¹¥Á¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢Ì¡²è²È¡¦±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÂçÍ§¹îÍÎ¤µ¤ó¡Ê71¡Ë¤¬15Æü¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¶äºÂ±Ø¤Ç¼«¤é¸¶²è¡¦´Æ½¤¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢¡¼¥È¡ØProcession Spin¡Ù¤Î½üËë¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£À©ºî¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢¡¼¥È¡ØProcession Spin¡Ù
ºîÉÊ¤Ï½Ä2.4¥á¡¼¥È¥ë²£7.0¥á¡¼¥È¥ë¡£164¸Ä¤ÎÆ«ÈÄ¤Î¥Ô¡¼¥¹¤È¥Ö¥í¥ó¥º¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿4¥Ô¡¼¥¹¡¢¹ç·×168¥Ô¡¼¥¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£ÆìÊ¸»þÂå¤«¤é¿Í´Ö¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈþ½Ñ¤¬Ï¢¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤¬¸½Âå¤«¤é¤½¤ÎÀè¤Ø¤ÈÏ¢ÌÊ¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤¬ºîÉÊ¤ª¤è¤ÓºîÉÊÌ¾¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂçÍ§¹îÍÎ¡Ö°ìÈÖº£¤Þ¤Ç¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿ºîÉÊ¡×
ÂçÍ§¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Ç¤âº£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤½ê¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¯¥ì¥¢¡¼¥ì¡ÊÇ®³¤¤æ¤¬¤ï¤é¹©Ë¼¡Ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¡¢Èó¾ï¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡£Â¿Ê¬°ìÈÖº£¤Þ¤Ç¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤È¤È¤â¤ËÀ©ºî¤Î¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èþ½Ñ´Û¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ³¹¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¿Ê¬¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¤¦¤³¤ì¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬100±ß¶Ì¤ä10±ß¶Ì¤ò¤É¤Ã¤«¤Î·ä´Ö¤Ë¶´¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÇ¯Ëö¤Ë²ó¼ý¤·¤ËÍè¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ËÂçÍ§¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐËÜÅö¤ËËÍ¤é¤â¹¬¤»¤Ê¤Î¤Ç¤É¤¦¤¾¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ºîÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£