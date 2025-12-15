Ä¹ºêMFÃæÂ¼·ÄÂÀ¤¬·ÀÌó¹¹¿·¡ÖÄ¹ºê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Â©»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¦°ì²Öºé¤«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï15Æü¡¢MFÃæÂ¼·ÄÂÀ¤È¡ÖJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤Ë¤ª¤±¤ë·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡1993Ç¯6·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î32ºÐ¤Ï¡¢16Ç¯¤ËÎ®·ÐÂç¤«¤éÄ¹ºê¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢19Ç¯¤ËÀ¶¿å¡¢22Ç¯¤ËÇð¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢23Ç¯ÅÓÃæ¤«¤éÄ¹ºê¤ËÉüµ¢¡£º£µ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤âV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!¤Þ¤º¤ÏJ1¾º³Ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¥¯¥é¥Ö¤ò¿®¤¸¡¢»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³2Ç¯´Ö²ø²æ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ºÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£J1¾º³Ê¤Ë¤â¤¢¤Þ¤ê¹×¸¥¤Ç¤¤º´ò¤·¤µ¤ÎÈ¾ÌÌ¡¢¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤²ù¤·¤µ¤¬Â¿¤¯»Ä¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¶ì¤·¤ß¤ÏÉ¬¤º°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÊó¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Â©»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¦°ì²Öºé¤«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£J1¤È¤¤¤¦ÆüËÜºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò¶»¤ËÀï¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¶¯¤¤³Ð¸ç¤È¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¤º¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤â¤Ë¡¢º£¤òÄ¶¤¨¤ëºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×
¡¡1993Ç¯6·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î32ºÐ¤Ï¡¢16Ç¯¤ËÎ®·ÐÂç¤«¤éÄ¹ºê¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢19Ç¯¤ËÀ¶¿å¡¢22Ç¯¤ËÇð¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢23Ç¯ÅÓÃæ¤«¤éÄ¹ºê¤ËÉüµ¢¡£º£µ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤âV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!¤Þ¤º¤ÏJ1¾º³Ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¥¯¥é¥Ö¤ò¿®¤¸¡¢»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³2Ç¯´Ö²ø²æ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ºÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£J1¾º³Ê¤Ë¤â¤¢¤Þ¤ê¹×¸¥¤Ç¤¤º´ò¤·¤µ¤ÎÈ¾ÌÌ¡¢¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤²ù¤·¤µ¤¬Â¿¤¯»Ä¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¶ì¤·¤ß¤ÏÉ¬¤º°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÊó¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Â©»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¦°ì²Öºé¤«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£J1¤È¤¤¤¦ÆüËÜºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò¶»¤ËÀï¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¶¯¤¤³Ð¸ç¤È¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¤º¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤â¤Ë¡¢º£¤òÄ¶¤¨¤ëºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×